Оксана Баландина, медсестра из Лисичанска на Луганщине, мама двух деток, осталась без ног и части руки, подорвавшись на мине.

Об этом сообщила пресс-служба Первого медицинского объединения города Львова. 27 марта женщина со своим мужем Виктором и другом возвращались домой знакомой тропой.

— Я шла немного впереди, а муж с другом остановились. Я увидела, что торчит снаряд в земле и хотела им показать. Только успела крикнуть “Зай, глянь” и он смотрит, а я подлетаю, — вспоминает Оксана.

Женщина упала лицом в землю, ей стало трудно дышать. В ушах гудело. Она начала рвать на себе куртку в надежде, что воздуха станет больше. Ноги болели и, казалось, провалились в яму.

Скорую долго ждать не пришлось, но врачи отказались ее забирать. Не захотели спускаться к грунтовой дороге. Они ждали спасателей, которые должны были ее забрать.

Медлить было нельзя, поэтому муж Оксаны с отчимом вынесли ее сами. В машине скорой на ней разрезали одежду, поставили венозный доступ. Он позволяет быстрее и эффективнее вводить лекарства. Последнее, что она помнит, как начала задыхаться и попросила у перепуганного фельдшера кислород. На что та ей ответила: “Его нет, давно забрали”.

Первую помощь женщина получила в больнице Лисичанска. Там ей выполнили сразу четыре операции: ампутация нижних конечностей, четырех пальцев на левой руке. Далее Оксану эвакуировали в Днепр, где ей 24 дня заживляли раны и готовили конечности к протезированию.

— Мне вообще не хотелось жить. Я не хотела, чтобы мои дети видели меня инвалидом. Но благодаря невероятной поддержке родных я с этим смирилась. Нужно жить дальше, — говорит медсестра.

25 апреля эвакуационным поездом она прибыла во Львов. Впереди у пациентки – реабилитация и протезирование.

Оксана с Виктором, которые за шесть лет так и не нашли времени на брак, решили, что не нужно откладывать жизнь на потом. Поэтому купили обручальные кольца во Львове, нашли белое платье, торт испекли волонтеры и поженились. Церемония состоялась в ЗАГСе, а празднование — в палате Центра хирургии.

Источник: 1 ТМО