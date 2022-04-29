Фельдшер бригады скорой медицинской помощи Карбонитской подстанции Лисичанского коммунального лечебно-профилактического учреждения Светлана Клос вместе с отцом вывезла из зоны обстрелов два автомобиля скорой помощи.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.

Сообщается, что в начале апреля подстанция уже подвергалась беспощадным обстрелам. В один из дней Светлана направлялась на работу забрать вещи и документы. Но когда прибыла в медучреждение, поняла, что функционировать оно уже не может из-за значительных повреждений. Вместе с тем в нем еще остались две машины скорой помощи.

Посоветовавшись с отцом, она решила забрать авто, ведь они могли бы служить для спасения жизни людей в другом месте. Из двух скорых аккумулятор был только на одной, поэтому сначала к дому перевезли одну машину, а позже, на том же аккумуляторе, вторую.

В тот же день Светлана Клос вместе с отцом нашла еще один аккумулятор, сели за руль скорых и отогнали машины в город Бахмут Донецкой области. Там ключи от авто были переданы коллегам из Днепра, которые выехали навстречу Светлане.

Женщина работает в медицинской системе с 2014 года, ее дом на сегодня уничтожен, но она рисковала собственной жизнью для того, чтобы два автомобиля скорой из разрушенного медучреждения продолжали спасать жизни украинцев.

Источник: Минздрав