Фельдшер бригади швидкої медичної допомоги Карбонітської підстанції Лисичанського комунального лікувально-профілактичного закладу Світлана Клос разом з батьком вивезла із зони обстрілів два автомобілі швидкої допомоги.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Telegram-каналі.

Повідомляється, що на початку квітня підстанція вже піддавалася нещадним обстрілам. В один із днів Світлана прямувала на роботу забрати речі і документи. Але коли прибула до медзакладу, зрозуміла, що функціонувати він вже не може через значні пошкодження. Разом з тим у ньому ще залишилися дві машини швидкої допомоги.

Порадившись з батьком, вона вирішила забрати авто, адже вони могли б служити для порятунку життя людей в іншому місці. З двох швидких акумулятор був тільки на одній, тому спочатку до будинку перевезли одну машину, а пізніше, на тому ж акумуляторі, другу.

Того ж дня Світлана Клос разом з батьком знайшла ще один акумулятор, сіли за кермо швидких і відігнали машини в місто Бахмут Донецької області. Там ключі від авто були передані колегам з Дніпра, які виїхали назустріч Світлані.

Жінка працює в медичній системі з 2014 року, її будинок на сьогодні знищений, але вона ризикувала власним життям для того, щоб два автомобілі швидкої зі зруйнованої медустанови продовжували рятувати життя українців.

Джерело: МОЗ