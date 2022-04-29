В рамках спільного проекту МОЗ, Лікарів без кордонів та Укрзалізниці створено і обладнано другий евакуаційний потяг. Він уже розпочав свою роботу.

11 рейсів медичних потягів зроблено впритул до зони бойових дій. Загалом уже врятовано 371 людину, з них 80 – діти.

– У нас вісім вагонів, три з них – під стаціонар – розказав представник Лікарів без кордонів Монті Хетфілд. – Тепер ми можемо брати більше пацієнтів, в тому числі реанімаційних з високою потребою кисню.

Потяг може евакуювати мінімум 16 пацієнтів, які потребують лікування в стаціонарі, близько 20 (або потенційно більше) пацієнтів з більш легким станом, що потребують медичної допомоги, а також п’ятьох пацієнтів у відділення інтенсивної терапії.

Крім того, потяг-мінішпиталь оснащений сімома потужними кисневими концентраторами для використання у вагонах інтенсивної терапії, автономною системою живлення для забезпечення безперебійної роботи всіх медичних приладів, що необхідні для моніторингу стану здоров’я та підтримки життєздатності пацієнтів.

– Працювати з Укралізницею було круто, – констатував Монті Хетфілд. – Ми спілкувалися з людьми, що віддані своїй справі. Вони одразу зрозуміли, що нам потрібно. Враховуючи строки, за які була зроблена ця робота – вона прекрасна.

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Цей проєкт є унікальним для України та надважливим для порятунку людей із зони бойових дій.

Фото: МОЗ