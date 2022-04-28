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Як внутрішнім переселенцям отримати медичну допомогу в Україні

28 Квітня 2022, 12:51
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
паперовий лікарняний, лікарня
Джерело: Depositphotos

Через початок повномасштабних військових дій РФ в Україні частина українців вимушена змінити місце проживання. Разом із тим медична система України адаптувалася до реалій, і кожен українець може отримати необхідну медичну допомогу.

У МОЗ розповіли, як отримати медичку допомогу сімейного лікаря, терапевта або педіатра внутрішнім переселенцям.

– Якщо ви через війну вимушені переїхати в інший населений пункт України, за можливості будете на зв’зку з вашим сімейним лікарем, терапевтом або педіатром, – зазначили у МОЗ.

Навіть дистанційно лікар може допомогти у вирішенні багатьох питань, пов’язаних зі здоров’ям, наприклад:

  • надати консультацію;
  • видати електронний рецепт за програмою Доступні ліки та на інсулін;
  • створити електронне направлення.

Якщо ж можливості зв’язатися зі своїм лікарем немає, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, який надає первинну медичну допомогу. Знайти такий заклад допоможе контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Водночас укладати нову декларацію не потрібно.

У МОЗ додали, що у лікаря, який надає первинну медичну допомогу, можна отримати такі послуги:

  • динамічне спостереження за станом здоров’я, діагностику та лікування захворювань;
  • базові тести та аналізи (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові,загальний аналіз холестерину, тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, Covid-19, тропонін);
  • направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження;
  • паліативну допомогу;
  • рецепти на Доступні ліки та інсулін, якщо це повторний рецепт;
  • щеплення відповідно до календаря вакцинації.

Перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда також наголосив, що внутрішньо переміщені особи можуть бути прийняті у будь-якій лікарні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування, а відсутність декларації не є перепоною для отримання первинної медичної допомоги.

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Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, медична допомога, Переселенці, Російська агресія
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