Під час війни не варто забувати про своє здоров’я. Важливо вчасно обстежуватися та звертатися до лікаря. Тому якщо людина перебуває у безпеці, відкладати лікування на потім не потрібно.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як зробити флюорографію безоплатно в умовах воєнного стану.

Необхідність проведення флюорографії визначає сімейний лікар. За потреби він створить електронне або, у разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, паперове направлення на обстеження.

– Якщо ви змінили місце проживання, можете звернутися до лікаря первинної медичної допомоги у лікарні за вашим теперішнім місцем проживання та отримати допомогу та, за потреби, – направлення на флюорографію, – зазначили у МОЗ.

Якщо пацієнта направляють на флюорографію, таке обстеження можна зробити в поліклініках, які надають амбулаторну допомогу та мають необхідне обладнання.

З направленням потрібно прийти в медичний заклад, який надає допомогу в амбулаторних умовах за договором з НСЗУ. Адресу закладу підкаже оператор контакт-центру НСЗУ 16-77.

Про можливість зробити флюорографію потрібно запитати в самому закладі, уточнивши, чи є там необхідне обладнання і фахівці. Контакти всіх медичних закладів є у відкритому доступі на їхніх вебсайтах чи сторінках місцевої влади.

У МОЗ додали, що людям, яким знадобилася флюорографія під час лікування в стаціонарі, проведуть її без додаткових направлень та оплат.