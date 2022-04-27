Важно вовремя обследоваться и обращаться к врачу. Поэтому если человек находится в безопасности, откладывать лечение на потом не нужно.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как сделать флюорографию бесплатно в условиях военного положения.

Необходимость проведения флюорографии определяет семейный врач. При необходимости он создаст электронное или, в случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения, бумажное направление на обследование.

— Если вы сменили место жительства, можете обратиться к врачу первичной медицинской помощи в больницу по вашему нынешнему месту жительства и получить помощь и, при необходимости — направление на флюорографию, — отметили в Минздраве.

Если пациента направляют на флюорографию, такое обследование можно сделать в поликлиниках, которые оказывают амбулаторную помощь и имеют необходимое оборудование.

С направлением нужно прийти в медицинское учреждение, которое оказывает помощь в амбулаторных условиях по договору с НСЗУ. Адрес заведения подскажет оператор контакт-центра НСЗУ 16-77.

О возможности сделать флюорографию нужно спросить в самом заведении, уточнив, есть ли там необходимое оборудование и специалисты. Контакты всех медицинских учреждений есть в открытом доступе на их вебсайтах или страницах местных властей.

В Минздраве добавили, что людям, которым понадобилась флюорография во время лечения в стационаре, проведут ее без дополнительных направлений и оплат.