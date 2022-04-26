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Бесплатно и в полном объеме: где и как можно получить медицинскую помощь больным туберкулезом

26 апреля 2022, 11:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины проинформировало по поводу возможности в условиях войны получить необходимую медицинскую помощь в случае заболевания туберкулезом.

— Во время объявления тревоги и боевых действий украинцы вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах. Сырость, отсутствие солнечных лучей и большое количество людей – ослабляют иммунитет и повышают риски заболеть туберкулезом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить бесплатную медицинскую помощь при туберкулезе можно в любом учреждении, которое продолжает работать. Пациент может рассчитывать на диагностику и стационарное лечение, а также на курс лекарств для терапии в домашних условиях.

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Когда следует обратиться к врачу-фтизиатру:

  • если беспокоит длительный кашель более двух недель;
  • в мокроте есть следы крови;
  • боль в груди;
  • потеря аппетита и веса;
  • постоянная усталость.

Направление к профильному специалисту не требуется.

Если вы переехали и должны продолжить лечение от туберкулеза в стационаре, то обратитесь в ближайший фтизиатрический центр — там вам предоставят нужный уход и лечение.

Контакты ближайших медучреждений по номеру 16-77. Перечень заведений, которые работают можно найти по этой ссылке.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, МОЗ Украины, поради лікаря, туберкульоз
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