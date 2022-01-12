Коронавирус и туберкулез имеют похожую симптоматику и могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В Минздраве рассказали, как протекают заболевания и как их отличить.

По информации ведомства, туберкулез начинается довольно долго — несколько недель или даже месяцев, коронавирус имеет более острое начало и в среднем длится около двух недель.

— У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость. У пациентов с коронавирусом все зависит от тяжести заболевания, — пишут в Минздраве.

Что касается повышения температуры тела, то во время коронавируса она достаточно высокая: легкая форма — до 38°С, тяжелая — более 38°С. Во время туберкулеза недостаточно выраженная лихорадка — до 37-37,2°С.

Больного туберкулезом обычно беспокоят потливость ночью, снижение массы тела. Признаки коронавируса — головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле и мышцах.

Также болезни отличаются кашлем — во время туберкулеза он с мокротой, во время Covid-19 — сухой.

Одышка является признаком обоих заболеваний, однако она имеет разные особенности.

— При туберкулезе она может появляться во время физической нагрузки. Также одышка может наблюдаться во время тяжелых распространенных форм туберкулеза со значительным поражением легочной ткани. Для коронавируса она не характерна при легкой форме течения, но может появляться во время средней и тяжелой, — комментируют специалисты.

Для коронавируса может быть характерно изменение психического состояния человека. А вот по поводу кровохарканья, оно может быть симптомом обоих заболеваний.

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При появлении признаков болезни, нужно обратиться к врачу, который поможет выяснить, чем человек болен.