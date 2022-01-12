Коронавірус та туберкульоз мають схожу симптоматику та можуть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

У МОЗ розповіли, як протікають захворювання та як їх відрізнити.

За інформацією відомства, туберкульоз починається досить довго – кілька тижнів чи навіть місяців, коронавірус має гостріший початок та загалом триває близько двох тижнів.

– У хворого на туберкульоз може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність. У пацієнтів із коронавірусом усе залежить від тяжкості захворювання, – пишуть у МОЗ.

Щодо підвищення температури тіла, то під час коронавірусу вона досить висока: легка форма – до 38°С, важка – понад 38°С. Під час туберкульозу не досить виражена лихоманка – до 37-37,2°С.

Хворого на туберкульоз зазвичай турбують пітливість уночі, зниження маси тіла. Ознаки коронавірусу – головний біль, нежить, закладеність носа, біль у горлі та м’язах.

Також хвороби відрізняються кашлем – під час туберкульозу він з мокротинням, під час Covid-19 – сухий.

Задишка є ознакою обох захворювань, однак вона має різні особливості.

– Під час туберкульозу вона може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись під час важких поширених форм туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини. Для коронавірусу вона не характерна під час легкої форми перебігу, але може з’являтись під час середньої та важкої, – коментують фахівці.

Для коронавірусу може бути характерна зміна психічного стану людини. А от щодо кровохаркання, воно може бути симптомом обох захворювань.

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У разі появи ознак хвороби, треба звернутися до лікаря, який допоможе з’ясувати, на що хвора людина.