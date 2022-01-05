В Україні з січня 2022 року лікарі застосовуватимуть нову методику для виявлення антибіотикорезистентного туберкульозу.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я. Вони зазначили, що діагностика відбуватиметься майже у 500 разів швидше.

– Термін отримання результатів тестування на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів скоротиться з 30 днів до 90 хвилин, – розповіли в ЦГЗ.

У грудні 2021 року в межах реалізації гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Україна отримала 500 картриджів Xpert MTB/XDR для виявлення ДНК мікобактерій туберкульозу з широкою медикаментозною резистентністю, що виконується на оновлених, оснащених 10-кольоровими модулями системах GeneXpert.

За словами лабораторної фахівчині ЦГЗ Наталії Кампос-Родрігес, це інноваційне тестування – діагностичний тест in vitro (проводиться поза живим організмом), у якому використовується полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) у реальному часі.

Спеціалісти вже провели апробацію нового методу діагностики туберкульозу, розрахунок річної потреби у картриджах Xpert MTB/XDR, які внесено в номенклатуру для закупівлі коштом держбюджету, та 10-канальних системах GeneXpert.

Крім того, в Україні оновили алгоритм діагностики туберкульозу, де передбачено використання генотипового тестування медикаментозної чутливості з використанням картриджів XDR.

За даними Центру медичної статистики МОЗ, в Україні станом на 2020 рік кількість уперше зареєстрованих захворювань на туберкульоз, включно з його рецидивами, становила 17 593, або 42,2 на 100 тис. населення.

Джерело: ЦГЗ