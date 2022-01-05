В Украине с января 2022 года врачи будут применять новую методику для выявления антибиотикорезистентного туберкулеза.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. Они отметили, что диагностика будет происходить почти в 500 раз быстрее.

— Срок получения результатов тестирования на лекарственную чувствительность к противотуберкулезным препаратам сократится с 30 дней до 90 минут, — рассказали в ЦОЗ.

В декабре 2021 года в рамках реализации гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Украина получила 500 картриджей Xpert MTB/XDR для выявления ДНК микобактерий туберкулеза с широкой медикаментозной резистентностью, что выполняется на обновленных, оснащенных 10-цветными модулями системах GeneXpert.

По словам лабораторного специалиста ЦОЗ Натальи Кампос-Родригес, это инновационное тестирование — диагностический тест in vitro (проводится вне живого организма), в котором используется полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени.

Специалисты уже провели апробацию нового метода диагностики туберкулеза, расчет годовой потребности в картриджах Xpert MTB/XDR, которые внесены в номенклатуру для закупки за счет госбюджета, и 10-канальных системах GeneXpert.

Кроме того, в Украине обновили алгоритм диагностики туберкулеза, где предусмотрено использование генотипического тестирования медикаментозной чувствительности с использованием картриджей XDR.

По данным Центра медицинской статистики Минздрава, в Украине по состоянию на 2020 год количество впервые зарегистрированных заболеваний туберкулезом, включая его рецидивы, составляла 17 593, или 42,2 на 100 тыс. населения.

Источник: ЦОЗ