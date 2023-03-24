Сегодня, 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом. Коронавирус отодвинул другие заболевания на второй план, но они никуда не деваются. Врачи-фтизиатры бьют тревогу и призывают уже сейчас, не дожидаясь снятия коронавирусных ограничений, предпринять ряд неотложных мер, чтобы избежать негативного сценария еще большего распространения туберкулеза.

К сожалению, до сих пор многие люди считают туберкулез болезнью бездомных, не знают ни симптомов, ни мер профилактики. Подробно о всех аспектах туберкулеза рассказала Фактам ICTV Наталья Литвиненко, доктор медицинских наук, заведующая отделом химиорезистентного туберкулеза Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского.

Туберкулез издавна считался серьезной угрозой человечеству. О заразной инфекционной природе этой хвори догадывались еще в глубокой древности, однако возбудителя туберкулеза обнаружили только чуть больше ста лет назад. Каковы же причины возникновения и развития туберкулеза? Что надо знать о его симптомах, и излечивают ли сегодня эту болезнь, которая ранее считалась приговором?

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— Прежде всего стоит отметить, что в настоящее время туберкулез, который давно имеет в Украине признаки эпидемии, развивается на фоне драматической ситуации с пандемией Covid-19. Это существенно затрудняет выявление новых случаев туберкулеза, а следовательно, и его лечение. Но неоспоримым остается факт, что больные туберкулезом значительно тяжелее переносят Covid-19 и у них чаще наблюдаются фатальные осложнения. Особенно, если противотуберкулезное лечение приостановлено, — подчеркнула Наталия Анатольевна.

По словам Натальи Анатольевны, сам по себе не леченный туберкулез протекает намного тяжелее, чем коронавирусная болезнь, и имеет намного худший прогноз. Нас поражают сегодня цифры летальных случаев от коронавирусной инфекции, но показатель смертности от активного не леченного туберкулеза намного выше смертности от Covid-19. Но есть один обнадеживающий момент: для лечения любой формы туберкулеза сегодня существует высокоэффективное лечение, которое будет успешным, если его начать вовремя и пройти полностью.

Как сообщает Центр общественного здоровья, только за январь 2021 года в Украине зарегистрировали 1265 случаев туберкулеза, из них 267 случаев были уже рецидивом заболевания. Однако, по прогнозам специалистов Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского, если бы удалось продиагностировать все население страны, больных туберкулезом оказалось бы не менее 1,5 миллиона человек.

Вопреки распространенному мифу, в Украине только десятая часть больных туберкулезом — бездомные, наркоманы или алкоголики. Остальные — достаточно благополучные люди всех возрастов. Многие из них просто не знают, что уже заразились и являются носителями палочки Коха, — микобактерии туберкулеза. Среди них могут быть ваши родственники, даже дети, знакомые, сотрудники, соседи… Стоит отметить, что один больной туберкулезом, который не знает о своем диагнозе и не получает лечения, может за год инфицировать около 10-15 человек.

Как можно заразиться

Особенно опасны больные открытой формой. В одной капле их мокроты — до 2-3 млн микобактерий, а за сутки больной выделяет их миллиарды. Во время разговора с больным (даже если он находится на расстоянии 1,5 м от вас) микобактерии могут попасть на ваше лицо. Если вы лично не общались с больным, следует помнить, что в закрытом помещении инфицированные капельки, выделенные таким человеком, высыхают, и микобактерии туберкулеза, которые находились в этих капельках, остаются в воздухе помещения длительное время, если не проводится активное проветривание (вентиляция) или обеззараживание воздуха. Следует отметить, что общение на улице в этом плане – безопасно.

— Вопреки расхожему мнению, это инфекционное заболевание может поражать не только легкие, а практически все органы человека: глаза, кожу, кости, суставы, сердце, мозговые оболочки, печень, кишечник, желудок, почки, мужские и женские половые органы, лимфатические узлы, хотя в 95% случаев действительно поражаются легкие, — уточняет Наталия Литвиненко.

Внелегочные формы туберкулеза возникают очень редко, при ослабленном иммунитете. Тогда микобактерии могут попадать в организм и через желудочно-кишечный тракт, и через поврежденную кожу. Если человек болеет туберкулезом почек, он может выделять микобактерии с мочой, при туберкулезе кишечника — с калом, молочной железы — с молоком, простаты — со спермой и мочой.

Микобактерии очень стойкие, они не погибают под действием спирта, кислоты, щелочи. В пыли возбудители туберкулеза сохраняют жизнеспособность до трех месяцев, в высохшем плевке — до месяца. В почве, воде, сырых и темных помещениях могут существовать очень долго. Не страшен им и мороз: при температуре минус 23 градуса микобактерии не гибнут семь лет.

Микобактерии выделяют больные активной формой туберкулеза, которая в народе называется “открытой”. Если люди, заразившиеся туберкулезом, не лечатся, они представляют угрозу для окружающих.

Но есть еще и так называемая “закрытая” форма. В этом случае туберкулезные изменения в легких наблюдаются, а микобактерии туберкулеза не выявляются (такое бывает при небольших неосложненных процессах). Или, если курс лечения больной туберкулезом прошел не до конца.

Тогда возбудители болезни в его организме не погибают, а оказываются как бы “замурованными” в рубцах, кальцинатах или лимфатических узлах в спящем состоянии. Но в неблагоприятный момент (простуда, травма, стресс, обострение хронических заболеваний) микобактерии туберкулеза могут активизироваться и начать размножаться. Тогда неактивные остаточные изменения могут перейти в активную (и в том числе – в открытую) форму туберкулеза.

Симптомы туберкулеза

На ранних стадиях туберкулез протекает скрыто, незаметно для больного, и в этом его коварство!

— Самый эффективный путь выявления туберкулеза – четкий алгоритм действий на первичном звене оказания помощи. Люди, имеющие специфические жалобы, должны пройти соответствующее анкетирование, оно необходимо для того, чтобы при необходимости врач назначил комплексное и современное обследование. Оно включает не только флюорографию, но и другие – микробиологические – обследования. Сегодня они доступны каждому человеку, который обратится к семейному врачу, и проводятся бесплатно, — подчеркивает Наталья Литвиненко.

Но, учитывая сегодняшние коронавирусные реалии, человек должен знать и без анкеты, и без визита к семейному врачу симптомы, сигнализирующие об опасности.

Вас должна насторожить быстрая утомляемость, вялость, безразличие, сонливость, частое покашливание, бледность кожных покровов.

Если к перечисленным симптомам присоединяется кашель больше 2-3 недель, незначительно повышенная температура, ночная потливость, ухудшение аппетита, одышка, иногда боли в груди, ускоренное сердцебиение, боль в суставах, охриплость, нарушения менструального цикла, следует немедленно обратиться к врачу и выяснить их причину. Главное — не паниковать! И помните, что туберкулез сегодня успешно лечится.

Группы риска

Напомним, туберкулез — инфекционное заболевание, заболеть может любой, но в группу особого риска входят курильщики, те, кто злоупотребляет алкоголем, люди без места проживания, те, кто страдает хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, люди, которые длительное время получали препараты, подавляющие иммунитет.

Особенно позаботьтесь о бабушках и дедушках, живущих вместе с вами. На их кашель часто не обращают внимания. А он может быть именно проявлением туберкулеза, ведь у пожилых людей иммунитет ослабленный, и подхватить эту болезнь им достаточно легко.

Сегодня туберкулезом болеют и дети. Если ребенок хуже ест, быстро утомляется, ночью сильно потеет, стал вялым или, наоборот, раздражительным, у него без причины незначительно повышается температура, увеличились лимфатические узлы — обязательно обратитесь к врачу.

Туберкулез часто принимают за воспаление легких. Когда же взрослому или ребенку поставили диагноз “туберкулез”, не стоит паниковать. Помните — туберкулез излечивается! У многих родителей постановка такого диагноза вызывает недоумение: как же так? Ведь у ребенка есть прививка БЦЖ.

Фтизиатры разъясняют: прививка БЦЖ нужна для профилактики туберкулеза у детей. Она не защищает от заражения возбудителем туберкулеза, но она практически на 100% защищает деток от тяжелых форм туберкулеза – от туберкулезного менингита, туберкулеза костей и суставов и тяжелых форм туберкулеза легких.

Лечение туберкулеза

Врачи-фтизиатры, благодаря умелому подбору антимикобактериальных препаратов и средств симптоматической терапии, добиваются в течение года излечения 85-90% впервые выявленных больных.

— Но есть одно беспрекословное условие: лечение противотуберкулезными препаратами должно быть специфическим, беспрерывным, комбинированным, этапным, длительным. Средняя продолжительность основного курса лечения, в зависимости от типа микобактерии туберкулеза, — от 6 месяцев до 1,5 года. Сейчас появилось несколько новых антимикобактериальных препаратов, которые позволяют вылечить любую форму туберкулеза за 6-9 месяцев. Курсы лечения длиною больше года уходят в прошлое, — уточнила Наталья Литвиненко.

И еще доктор Наталья Литвиненко просила всем напомнить и подчеркнуть: народная медицина туберкулез не лечит!

Напомним, что прививки от туберкулеза, которые нам всем делали в детстве, можно сделать и во взрослом возрасте. Но по рекомендации медиков. Со полным списком ревакцинации для взрослых людей можно ознакомиться на Фактах ICTV.