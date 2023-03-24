Сьогодні, 24 березня, Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Коронавірус відсунув інші захворювання на другий план, але вони нікуди не поділися. Лікарі-фтизіатри б’ють на сполох і закликають вже зараз, не чекаючи зняття коронавірусних обмежень, вжити невідкладних заходів, щоб уникнути негативного сценарію ще більшого поширення туберкульозу.

На жаль, ще й досі чимало людей вважають туберкульоз хворобою безхатченків, не знають ні симптомів, ні заходів профілактики. Детально про всі аспекти туберкульозу розповіла Фактам ICTV Наталя Литвиненко, доктор медичних наук, завідувачка відділу хіміорезистентного туберкульозу Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського.

Туберкульоз здавна вважався серйозною загрозою людству. Про заразну інфекційну природу цієї хвороби здогадувалися ще в глибоку давнину, однак збудника туберкульозу виявили тільки трохи більше ста років тому. Які ж причини виникнення та розвитку туберкульозу? Що треба знати про його симптоми і чи виліковують сьогодні цю хворобу, яка раніше вважалася вироком?

Зараз дивляться

– Насамперед варто відзначити, що нині туберкульоз, який давно має в Україні ознаки епідемії, розвивається на тлі драматичної ситуації з пандемією Covid-19. Це суттєво ускладнює виявлення нових випадків туберкульозу, а отже, і його лікування. Але незаперечним залишається факт, що хворі на туберкульоз значно важче переносять Covid-19 і у них частіше спостерігаються фатальні ускладнення. Особливо, якщо протитуберкульозне лікування призупинено, – наголосила Наталія Анатоліївна.

За словами Наталії Анатоліївни, сам по собі туберкульоз, який не лікують, протікає набагато важче, ніж коронавірусна хвороба, і має набагато гірший прогноз. Нас вражають сьогодні цифри летальних випадків від коронавірусної інфекції, але показник смертності від активного туберкульозу, який не лікують, набагато вищий за смертність від Covid-19. Але є один обнадійливий момент: для лікування будь-якої форми туберкульозу сьогодні існує високоефективне лікування, яке буде успішним, якщо його почати вчасно і пройти повністю.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я, тільки за січень 2021 року в Україні зареєстрували 1265 випадків туберкульозу, з них 267 випадків були вже рецидивом захворювання. Однак, за прогнозами фахівців Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, якби вдалося продіагностувати все населення країни, хворих на туберкульоз виявилося б щонайменше 1,5 млн людей.

Усупереч поширеному міфу, в Україні тільки десята частина хворих на туберкульоз – безхатченки, наркомани або алкоголіки. Інші – доволі благополучні люди різного віку. Багато з них просто не знають, що вже заразилися і є носіями палички Коха – мікобактерії туберкульозу. Серед них можуть бути ваші родичі, навіть діти, знайомі, співробітники, сусіди … Варто відзначити, що один хворий на туберкульоз, який не знає про свій діагноз і не отримує лікування, може за рік інфікувати близько 10-15 людей.

Як можна заразитися

Особливо небезпечні хворі з відкритою формою. В одній краплі їхнього мокротиння – до 2-3 млн мікобактерій. А за добу хворий виділяє їх мільярди. Під час розмови з хворим (навіть якщо він перебуває на відстані 1,5 м від вас) мікобактерії можуть потрапити на ваше обличчя. Якщо ви особисто не спілкувалися з хворим, слід пам’ятати, що в закритому приміщенні інфіковані крапельки, виділені такою людиною, висихають, і мікобактерії туберкульозу, які перебували в цих крапельках, залишаються в повітрі приміщення тривалий час, якщо не здійснюється активне провітрювання (вентиляція) або знезараження повітря. Слід зазначити, що спілкування на вулиці в цьому сенсі – безпечне.

– Усупереч розхожій думці, це інфекційне захворювання може вражати не тільки легені, а й практично всі органи людини: очі, шкіру, кістки, суглоби, серце, мозкові оболонки, печінку, кишківник, шлунок, нирки, чоловічі та жіночі статеві органи, лімфатичні вузли, хоча в 95% випадків справді уражаються легені, – уточнює Наталя Литвиненко.

Позалегеневі форми туберкульозу виникають дуже рідко, за умови ослабленого імунітету: тоді мікобактерії можуть потрапляти в організм і через шлунково-кишковий тракт, і через пошкоджену шкіру. Якщо людина хворіє на туберкульоз нирок, вона може виділяти мікобактерії з сечею, при туберкульозі кишківника – з калом, молочної залози – з молоком, простати – зі спермою та сечею.

Мікобактерії дуже стійкі, вони не гинуть під дією спирту, кислоти. У пилу збудники туберкульозу зберігають життєздатність до трьох місяців, у висохлому плювку – до місяця. У ґрунті, воді, вологих і темних приміщеннях можуть існувати дуже довго. Не страшний їм і мороз: за температури мінус 23 градуси мікобактерії не гинуть сім років.

Мікобактерії виділяють хворі на активну форму туберкульозу, яка в народі називається “відкритою”. Якщо люди, які заразилися туберкульозом, не лікуються, вони стають загрозою для близьких.

Але є ще й так звана “закрита” форма: це коли туберкульозні зміни в легенях спостерігаються, а мікобактерії туберкульозу не виявляються (таке буває за невеликих неускладнених процесів). Або, якщо хворий на туберкульоз не завершив курс лікування.

Тоді збудники хвороби в його організмі не гинуть, а виявляються наче “замурованими” в рубцях, кальцинатах або лімфатичних вузлах у сплячому стані. Але в несприятливий момент (застуда, травма, стрес, загострення хронічних захворювань) мікобактерії туберкульозу можуть активізуватися і почати розмножуватися. Тоді неактивні залишкові зміни можуть перейти в активну (зокрема – у відкриту) форму туберкульозу.

Симптоми туберкульозу

На ранніх стадіях туберкульоз протікає приховано, непомітно для хворого, і в цьому його підступність!

– Найефективніший шлях виявлення туберкульозу – чіткий алгоритм дій на первинній ланці надання допомоги. Люди, які мають специфічні скарги, мають пройти відповідне анкетування. Воно необхідне, щоб за необхідності лікар призначив комплексне і сучасне обстеження. Воно передбачає не лише флюорографію, а й інші – мікробіологічні – обстеження. Сьогодні вони доступні кожній людині, яка звернеться до сімейного лікаря, і проводяться безкоштовно, – наголошує Наталія Литвиненко.

Але, з огляду на сьогоднішні коронавірусні реалії, людина повинна знати і без анкети, і без візиту до сімейного лікаря симптоми, що сигналізують про небезпеку.

Вас має насторожити швидка стомлюваність, млявість, байдужість, сонливість, часте покашлювання, блідість шкірних покривів.

Якщо до перерахованих симптомів приєднується кашель більше 2-3 тижнів, трохи підвищена температура, нічна пітливість, погіршення апетиту, задишка, іноді біль у грудях, прискорене серцебиття, біль у суглобах, захриплість, порушення менструального циклу, слід негайно звернутися до лікаря і з’ясувати їх причину. Головне – не панікувати! І пам’ятайте, що туберкульоз сьогодні успішно лікується.

Група ризику

Нагадаємо, туберкульоз – інфекційне захворювання. Захворіти може будь-хто, але в групу особливого ризику входять курці, ті, хто зловживає алкоголем, люди без постійного місця проживання, ті, хто страждає на хронічні захворювання легенів, цукровий діабет, люди, які тривалий час отримували препарати, який пригнічують імунітет.

Особливо подбайте про бабусь і дідусів, які живуть разом з вами. На їхній кашель часто не звертають уваги. А він може бути саме проявом туберкульозу, адже у людей похилого віку імунітет ослаблений, і підхопити цю хворобу їм досить легко.

Сьогодні на туберкульоз хворіють і діти. Якщо дитина гірше їсть, швидко втомлюється, вночі сильно потіє, стала млявою або, навпаки, дратівливою, у неї без причини незначно підвищується температура, збільшилися лімфатичні вузли – обов’язково зверніться до лікаря.

Туберкульоз часто приймають за запалення легенів. Коли ж дорослому або дитині поставили діагноз “туберкульоз”, не варто панікувати. Пам’ятайте – туберкульоз виліковний! У багатьох батьків цей діагноз викликає подив: як же так? Адже у дитини є щеплення БЦЖ.

Фтизіатри роз’яснюють: щеплення БЦЖ потрібне для профілактики туберкульозу в дітей. Воно не захищає від зараження збудником туберкульозу, але практично на 100% захищає дітей від важких форм туберкульозу – від туберкульозного менінгіту, туберкульозу кісток та суглобів і важких форм туберкульозу легенів.

Лікування туберкульозу

Лікарі-фтизіатри завдяки вмілому підбору антимікобактеріальних препаратів і засобів симптоматичної терапії домагаються протягом року одужання 85-90% вперше виявлених хворих.

– Але є одна беззаперечна умова: лікування протитуберкульозними препаратами має бути специфічним, безперервним, комбінованим, етапним, тривалим. Середня тривалість основного курсу лікування, залежно від типу мікобактерії туберкульозу – від 6 місяців до 1,5 року. Зараз з’явилося кілька нових антимікобактеріальних препаратів, які дають змогу вилікувати будь-яку форму туберкульозу за 6-9 місяців, курси лікування тривалістю в понад рік відходять у минуле, – уточнила Наталя Литвиненко.

І ще лікар Наталія Литвиненко просила всім нагадати і наголосити: народна медицина туберкульоз не лікує!

Нагадаємо, що щеплення від туберкульозу, яке нам всім робили в дитинстві, можна зробити і в дорослому віці. Але за рекомендацією медиків. З усім списком ревакцинації для дорослих людей можна ознайомитись на Фактах ICTV.