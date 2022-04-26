Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Безкоштовно і в повному обсязі: де і як можна отримати медичну допомогу хворим на туберкульоз

26 Квітня 2022, 11:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дети
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України поінформувало з приводу можливості в умовах війни отримати необхідну медичну допомогу у разі захворювання на туберкульоз.

– Під час оголошення тривоги і бойових дій українці змушені ховатися в підвалах і бомбосховищах. Вогкість, відсутність сонячних променів і велика кількість людей – послаблюють імунітет і підвищують ризики захворіти на туберкульоз, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що отримати безкоштовну медичну допомогу при туберкульозі можна в будь-якій установі, яка продовжує працювати. Пацієнт може розраховувати на діагностику і стаціонарне лікування, а також на курс ліків для терапії в домашніх умовах.

Читайте також:
Безкоштовно і в повному обсязі: де і як можна отримати медичну допомогу хворим на туберкульозТуберкульоз: як не пропустити небезпечну хворобу у дітей і дорослих

Коли слід звернутися до лікаря-фтизіатра:

  • якщо турбує тривалий кашель більше двох тижнів;
  • у мокроті є сліди крові;
  • біль у грудях;
  • втрата апетиту і ваги;
  • постійна втома.

Направлення до профільного фахівця не потрібно.

Якщо ви переїхали і повинні продовжити лікування від туберкульозу в стаціонарі, то зверніться в найближчий фтизіатричний центр – там вам нададуть потрібний догляд і лікування.

Контакти найближчих медзакладів за номером 16-77. Перелік закладів, які працюють можна знайти за цим посиланням.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, МОЗ України, поради лікаря, туберкульоз
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь