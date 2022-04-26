Міністерство охорони здоров’я України поінформувало з приводу можливості в умовах війни отримати необхідну медичну допомогу у разі захворювання на туберкульоз.

– Під час оголошення тривоги і бойових дій українці змушені ховатися в підвалах і бомбосховищах. Вогкість, відсутність сонячних променів і велика кількість людей – послаблюють імунітет і підвищують ризики захворіти на туберкульоз, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що отримати безкоштовну медичну допомогу при туберкульозі можна в будь-якій установі, яка продовжує працювати. Пацієнт може розраховувати на діагностику і стаціонарне лікування, а також на курс ліків для терапії в домашніх умовах.

Коли слід звернутися до лікаря-фтизіатра:

якщо турбує тривалий кашель більше двох тижнів;

у мокроті є сліди крові;

біль у грудях;

втрата апетиту і ваги;

постійна втома.

Направлення до профільного фахівця не потрібно.

Якщо ви переїхали і повинні продовжити лікування від туберкульозу в стаціонарі, то зверніться в найближчий фтизіатричний центр – там вам нададуть потрібний догляд і лікування.

Контакти найближчих медзакладів за номером 16-77. Перелік закладів, які працюють можна знайти за цим посиланням.