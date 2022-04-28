Из-за начала полномасштабных военных действий РФ в Украине часть украинцев вынуждена сменить место жительства. Вместе с тем медицинская система Украины адаптировалась к реалиям, и каждый украинец может получить необходимую медицинскую помощь.
В Минздраве рассказали, как получить медичку помощь семейного врача, терапевта или педиатра внутренним переселенцам.
— Если вы из-за войны вынуждены переехать в другой населенный пункт Украины, по возможности будете на связи с вашим семейным врачом, терапевтом или педиатром, — отметили в Минздраве.
Даже дистанционно врач может помочь в решении многих вопросов, связанных со здоровьем, например:
- предоставить консультацию;
- выдать электронный рецепт по программе Доступные лекарства и на инсулин;
- создать электронное направление.
Если же возможности связаться со своим врачом нет, нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Найти такое заведение поможет контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. В то же время заключать новую декларацию не нужно.
В Минздраве добавили, что у врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, можно получить такие услуги:
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение заболеваний;
- базовые тесты и анализы (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, уровень глюкозы в крови, общий анализ холестерина, тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты, Covid-19, тропонин);
- направление к врачам узкой специализации или на обследование;
- паллиативную помощь;
- рецепты на Доступные лекарства и инсулин, если это повторный рецепт;
- прививки в соответствии с календарем вакцинации.
Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида также подчеркнул, что внутренне перемещенные лица могут быть приняты в любой больнице, если она способна обеспечить необходимое лечение, а отсутствие декларации не является преградой для получения первичной медицинской помощи.