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Как внутренним переселенцам получить медицинскую помощь в Украине

28 апреля 2022, 12:51
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
паперовий лікарняний, лікарня
Источник: Depositphotos

Из-за начала полномасштабных военных действий РФ в Украине часть украинцев вынуждена сменить место жительства. Вместе с тем медицинская система Украины адаптировалась к реалиям, и каждый украинец может получить необходимую медицинскую помощь.

В Минздраве рассказали, как получить медичку помощь семейного врача, терапевта или педиатра внутренним переселенцам.

— Если вы из-за войны вынуждены переехать в другой населенный пункт Украины, по возможности будете на связи с вашим семейным врачом, терапевтом или педиатром, — отметили в Минздраве.

Даже дистанционно врач может помочь в решении многих вопросов, связанных со здоровьем, например:

  • предоставить консультацию;
  • выдать электронный рецепт по программе Доступные лекарства и на инсулин;
  • создать электронное направление.

Если же возможности связаться со своим врачом нет, нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Найти такое заведение поможет контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. В то же время заключать новую декларацию не нужно.

В Минздраве добавили, что у врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, можно получить такие услуги:

  • динамическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение заболеваний;
  • базовые тесты и анализы (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, уровень глюкозы в крови, общий анализ холестерина, тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты, Covid-19, тропонин);
  • направление к врачам узкой специализации или на обследование;
  • паллиативную помощь;
  • рецепты на Доступные лекарства и инсулин, если это повторный рецепт;
  • прививки в соответствии с календарем вакцинации.

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида также подчеркнул, что внутренне перемещенные лица могут быть приняты в любой больнице, если она способна обеспечить необходимое лечение, а отсутствие декларации не является преградой для получения первичной медицинской помощи.

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Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, медична допомога, Переселенці, Російська агресія
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