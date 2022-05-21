По информации ВОЗ, во время войны система здравоохранения Украины показала свою работоспособность. Тысячи государственных и частных клиник продолжали заботиться о своих пациентах и ​​лечить их, несмотря на вражеские обстрелы.

Среди них был и Центр репродуктивной медицины Айвимед, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину принял решение временно вывезти дюары с криоконсервированным репродуктивным материалом пациентов в Словакию.

Эта история также привлекла внимание известного издания OprahDaily.com, основательницей которого является американская телеведущая журналистка Опра Уинфри.

Сейчас смотрят

Главный врач и владелица клиники Галина Стрелко рассказала Фактам ICTV, как им удалось перевезти материалы в первые дни войны и возобновили ли они лечение пациентов.

— 23 февраля у нас было собрание клиники по отчетности за предыдущий год. Это было до 17-18.00. Из-за того, что было много тревожной информации о возможном вторжении, клиенты просили вывезти их эмбрионы из Киева во Львов или за границу, — отметила она.

Поэтому женщина попросила заведующего эмбиолабораторией начать упаковку материалов, чтобы в ближайшие дни можно было их вывезти.

Врачи все упаковывали до 23.00, а на следующий день, 24 февраля, началась полномасштабная война. Но все сотрудники вышли на работу, чтобы сделать еще некоторые заборы яйцеклеток у пациентов. Затем первые восемь дюаров упаковали, загрузили в свои машины и начали перевозить.

— Сразу все вывезти не удалось, ведь у нас там много дюаров — более 30. А дьюар — это бочка диаметром 50-60 см. Конечно, в машину может влезть только 3-4 таких бочки, — говорит главврач.

Стрелко подчеркнула, что дополнительной проблемой было то, что для поддержания нормальных условий хранения эмбрионов необходим был жидкий азот, который трудно было достать.

– Мы начали контактировать с производителями азота, но они не очень так шли на контакт. Эмбрионы не могут постоянно храниться без надлежащих условий. Через две-три недели азот испаряется и нужно его доливать, – говорит она.

Потом клинике удалось найти необходимое количество жидкого азота, который залили в дюары и начали готовить к эвакуации. Ведь не было известно, будет ли возможность в следующий раз заправить их.

– Всего в бочках хранилось примерно 18 тыс. эмбрионов – потенциальных детей, – подчеркнула Стрелко.

Чтобы перевезти оставшиеся в клинике дюары, женщина нашла большую машину и водителя. Бочки погрузили и сначала вывезли во Львов, а уже оттуда – в Братиславу.

По словам владелицы медучреждения, в Словакии у них была коллаборация с одной клиникой, и они согласились принять эмбрионы на хранение.

– Мы единственная клиника, которая вывезла весь свой криобанк за границу. К счастью, все материалы довезли целыми, – добавила она.

Сейчас они постепенно возвращают материалы в Киев, ведь пациенты хотят продолжать лечение.

Врачи вывезли за границу 18 тыс. эмбрионов из своей клиники: история героической эвакуации из Киева / 7 images

Бесплатная помощь военнослужащим

Стрелко утверждает, что их клиника предлагает бесплатно криоконсервировать сперму украинским военным на случай повреждения во время войны репродуктивного органа или диагноза бесплодия из-за стресса, физических нагрузок и т. д.

– Бесплатно этого сейчас никто не предлагает. Мы написали в Министерство обороны письмо, чтобы они помогли нам логистически правильно организовать наши лаборатории по военкоматам, но пока ждем ответа, — добавила она.

Потому клиника делает это в частном порядке. Для этого военнослужащему нужно подойти к администрации, предоставить личные данные и сдать кровь на вирусные гепатиты.

– В некоторых странах, как, например, Израиль, Чехия – это государственная программа. Если есть определенные опасности для жизни, то они непременно криоконсервируют сперму. У нас, к сожалению, такого нет, – подчеркнула она.

Главный врач добавила, что сейчас это единственное, что они могут сделать со своей стороны как клиника репродуктивной медицины.