По информации ВОЗ, во время войны система здравоохранения Украины показала свою работоспособность. Тысячи государственных и частных клиник продолжали заботиться о своих пациентах и лечить их, несмотря на вражеские обстрелы.
Среди них был и Центр репродуктивной медицины Айвимед, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину принял решение временно вывезти дюары с криоконсервированным репродуктивным материалом пациентов в Словакию.
Эта история также привлекла внимание известного издания OprahDaily.com, основательницей которого является американская телеведущая журналистка Опра Уинфри.
Главный врач и владелица клиники Галина Стрелко рассказала Фактам ICTV, как им удалось перевезти материалы в первые дни войны и возобновили ли они лечение пациентов.
— 23 февраля у нас было собрание клиники по отчетности за предыдущий год. Это было до 17-18.00. Из-за того, что было много тревожной информации о возможном вторжении, клиенты просили вывезти их эмбрионы из Киева во Львов или за границу, — отметила она.
Поэтому женщина попросила заведующего эмбиолабораторией начать упаковку материалов, чтобы в ближайшие дни можно было их вывезти.
Врачи все упаковывали до 23.00, а на следующий день, 24 февраля, началась полномасштабная война. Но все сотрудники вышли на работу, чтобы сделать еще некоторые заборы яйцеклеток у пациентов. Затем первые восемь дюаров упаковали, загрузили в свои машины и начали перевозить.
— Сразу все вывезти не удалось, ведь у нас там много дюаров — более 30. А дьюар — это бочка диаметром 50-60 см. Конечно, в машину может влезть только 3-4 таких бочки, — говорит главврач.
Стрелко подчеркнула, что дополнительной проблемой было то, что для поддержания нормальных условий хранения эмбрионов необходим был жидкий азот, который трудно было достать.
– Мы начали контактировать с производителями азота, но они не очень так шли на контакт. Эмбрионы не могут постоянно храниться без надлежащих условий. Через две-три недели азот испаряется и нужно его доливать, – говорит она.
Потом клинике удалось найти необходимое количество жидкого азота, который залили в дюары и начали готовить к эвакуации. Ведь не было известно, будет ли возможность в следующий раз заправить их.
– Всего в бочках хранилось примерно 18 тыс. эмбрионов – потенциальных детей, – подчеркнула Стрелко.
Чтобы перевезти оставшиеся в клинике дюары, женщина нашла большую машину и водителя. Бочки погрузили и сначала вывезли во Львов, а уже оттуда – в Братиславу.
По словам владелицы медучреждения, в Словакии у них была коллаборация с одной клиникой, и они согласились принять эмбрионы на хранение.
– Мы единственная клиника, которая вывезла весь свой криобанк за границу. К счастью, все материалы довезли целыми, – добавила она.
Сейчас они постепенно возвращают материалы в Киев, ведь пациенты хотят продолжать лечение.
Бесплатная помощь военнослужащим
Стрелко утверждает, что их клиника предлагает бесплатно криоконсервировать сперму украинским военным на случай повреждения во время войны репродуктивного органа или диагноза бесплодия из-за стресса, физических нагрузок и т. д.
– Бесплатно этого сейчас никто не предлагает. Мы написали в Министерство обороны письмо, чтобы они помогли нам логистически правильно организовать наши лаборатории по военкоматам, но пока ждем ответа, — добавила она.
Потому клиника делает это в частном порядке. Для этого военнослужащему нужно подойти к администрации, предоставить личные данные и сдать кровь на вирусные гепатиты.
– В некоторых странах, как, например, Израиль, Чехия – это государственная программа. Если есть определенные опасности для жизни, то они непременно криоконсервируют сперму. У нас, к сожалению, такого нет, – подчеркнула она.
Главный врач добавила, что сейчас это единственное, что они могут сделать со своей стороны как клиника репродуктивной медицины.