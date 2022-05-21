За інформацією ВООЗ, під час війни система охорони здоров’я України показала свою працездатність. Тисячі державних та приватних клінік продовжували піклуватися про своїх пацієнтів та лікувати їх попри ворожі обстріли.

Серед них був і Центр репродуктивної медицини Айвімед, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ухвалив рішення тимчасово вивезти д‘юари з кріоконсервованим репродуктивним матеріалом пацієнтів до Словаччини.

Ця історія також привернула увагу відомого видання OprahDaily.com, засновницею якого є американська телеведуча, журналістка Опра Вінфрі.

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Головний лікар та власниця клініки Галина Стрелко розповіла Фактам ICTV, як їм вдалося перевезти матеріали у перші дні війни та чи відновили вони лікування пацієнтів.

– 23 лютого у нас були збори клініки щодо звітності за попередній рік. Це було до 17-18.00. Через те, що було багато тривожної інформації щодо можливого вторгнення, клієнти просили вивезти їхні ембріони з Києва у Львів чи за кордон, – зазначила вона.

Тому жінка попросила завідувача ембіолабораторії почати пакування матеріалів, щоб найближчими днями можна було їх вивезти.

Лікарі усе упаковували до 23.00, а вже наступного дня, 24 лютого, почалася повномасштабна війна. Але усі співробітники вийшли на роботу, щоб зробити ще деякі забори яйцеклітин у пацієнтів. Потім перші вісім д’юарів запакували, завантажили у власні машини та почали перевозити.

– Одразу усе вивезти не вдалося, адже у нас там багато д’юарів – понад 30. А д’юар – це бочка діаметром 50-60 см. Звичайно, у машину може влізти лише 3-4 таких бочки, – каже головний лікар.

Стрелко наголосила, що додатковою проблемою було те, що для підтримування нормальних умов зберігання ембріонів необхідний був рідкий азот, який тоді важко було дістати.

– Ми почали контактувати з виробниками азоту, але вони не дуже так йшли на контакт. Ембріони не можуть постійно зберігатися без належних умов. Через два-три тижні азот випаровується і треба його доливати, – каже вона.

Згодом клініці вдалося знайти необхідну кількість рідкого азоту, який залили в д’юари та почали їх готувати до евакуації. Адже не було відомо, чи буде можливість наступного разу заправити їх.

– Загалом у бочках зберігалося приблизно 18 тис. ембріонів – потенційних дітей, – наголосила Стрелко.

Щоб перевести д’юари, які залишилися у клініці, жінка знайшла більшу машину та водія. Бочки завантажили і спочатку вивезли до Львова, а вже звідти – у Братиславу.

За словами власниці медустанови, у Словаччині у них була колаборація з однією клінікою, і вони погодилися прийняти ембріони на зберігання.

– Ми єдина клініка, яка вивезла увесь свій кріобанк за кордон. На щастя, усі матеріали довезли цілими, – додала вона.

Зараз вони потроху повертають матеріали у Київ, адже пацієнти хочуть продовжувати лікування.

Лікарі вивезли за кордон 18 тис. ембріонів зі своєї клініки: історія героїчної евакуації з Києва / 7 зображень

Безкоштовна допомога військовослужбовцям

Стрелко стверджує, що їхня клініка пропонує безкоштовно кріоконсервувати сперму українським військовим на випадок пошкодження під час війни репродуктивного органу або діагнозу безпліддя через стрес, фізичні навантаження тощо.

– Безкоштовно цього зараз ніхто не пропонує. Ми написали до Міністерства оборони листа, щоб вони допомогли нам логістично правильно організувати наші лабораторії у воєнкоматах, але поки чекаємо на відповідь, – додала вона.

Тому клініка робить це у приватному порядку. Для цього військовослужбовцю необхідно підійти до адміністрації, надати особисті дані та здати кров на вірусні гепатити.

– У деяких країнах, як, наприклад, Ізраїль, Чехія – це державна програма. Якщо є певні ризики для життя, то вони обов’язково кріоконсервують сперму. У нас, на жаль, такого немає, – підкреслила вона.

Головний лікар додала, що зараз це єдине, що вони можуть зробити зі свого боку як клініка репродуктивної медицини.