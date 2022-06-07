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Закінчать до кінця літа: ведуться роботи з відновлення Чернігівської обласної дитячої лікарні

7 Червня 2022, 13:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лікарня чернігів

Ремонтні роботи з відновлення Чернігівської обласної дитячої лікарні орієнтовно планується закінчити через 2-2,5 місяці, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

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Зазначається, що дитяча клініка в Чернігові не припиняла роботу й під час бойових дій. В результаті тут пошкоджено три будівлі головного корпусу, інфекційне відділення, харчоблок, технічні приміщення, снарядами і вибуховими хвилями поламані вікна, двері, частина покрівлі.

Повідомляється, що грошові кошти на ремонт установи уряд виділив з резервного фонду в 250 млн грн, призначеного для відновлення Чернігівської області після бойових дій і окупації.

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Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, Лікарні, МОЗ України, Ремонт, Чернігів
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