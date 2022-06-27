За чотири місяці війни внаслідок бойових дій в Україні зруйновано 118 лікарень і пошкоджено 628 медичних закладів. Бойові дії ще не закінчилися, а лікарні вже збираються відновлювати.

Під час засідання робочої групи з питань охорони здоров’я Нацради з відновлення обговорювали відбудову медичної інфраструктури Київщини. Там було запропоновано розглянути використання модульних конструкцій для відновлення лікарень, повідомив голова Комісії з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

У МОЗ вже декілька тижнів вивчають європейський досвід будівництва лікарень, виготовлених з металевих сендвіч-панелей. На минулих вихідних делегація з міністерства оглянула будівництво медзакладу такого типу у Польщі.

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Переваги модульних конструкцій

Тривалість проєктування та зведення будівель завдяки модульним технологіям помітно скорочується. Під час пандемії у Китаї за кілька тижнів будували величезні модульні лікарні!

Адаптивність

Через міграцію населення, пов’язану з війною, невідомо, навантаження на медичну інфраструктуру буде зменшуватись чи збільшуватись. А модульна технологія дає можливість швидко змінювати конфігурацію приміщень – за потреби додавати операційні чи палати для розміщення пацієнтів.

Енергоефективність

Медзаклади модульного типу оснащені сучасною інженерією. Це важливо з урахуванням дуже складного майбутнього опалювального сезону.

Готовність “під ключ”

Немає потреби проводити ремонти.

– Особисто бачив у країнах ЄС такі конструкції: всередині їх важко відрізнити від стаціонарних будівель, – поділився враженням Михайло Радуцький.

Наразі МОЗ вивчає питання залучення міжнародних інвестицій у такі об’єкти. Також доречно розглянути можливість розміщення в Україні заводу з виготовлення модульних конструкцій.

Адже попит на них буде не лише з боку системи охорони здоров’я, але з інших соціальних сфер. Місцеве виробництво – це нові робочі місця та податки до бюджету.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Михайло Радуцький