У Першому медичному об’єднанні Львова лікують 15-річного Артема, що потрапив під ракетний обстріл у Краматорську. Він збирався поїхати до Льова, де перебувала його мама. Російські ракети відстрочили їхню зустріч, а самого Артема ледь не вбили. Його подруга тоді загинула на місці.

– Це, напевно, кінець…, – подумав хлопець, коли пролунав вибух.

Кількома хвилинами раніше він вийшов з подругою на перон випити чаю, яким пригощали волонтери. Артем чекав евакуаційного потяга, що мав доправити його до мами у Львів . Пам’ятає лише, що якоїсь миті в очах потемніло. Коли їх розплющив, поворухнутися уже не зміг. Потім знепритомнів.

Місцеві лікарі дістали уламки з кінцівок та стабілізували стан дитини. Далі його відправили в Дніпро, потім – до Львова.

Зараз дивляться

Після отримання важких травм хлопця ледве вдалося повернути до життя. І львівським лікарям допоміг у цьому відомий італійський хірург Роберто Брамбілла.

Коли хлопець потрапив до лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова його стан був дуже складним: глибокі 20-сантиметрові рани лівого стегна, множинні осколкові ураження кінцівок, пошкодження нерва, внаслідок чого Артем не відчував стопи і пальців правої ноги. Тут за нього одразу взявся італійський лікар.

Роберто Брамбілла – видатний хірург. 50 років він лікує важкі поранення, 22 з яких займається саме регенеративною медициною.

Вдома в Італії керує відділенням, що спеціалізується на лікуванні ран, Інституту Zucchi в місті Монца. З початку повномасштабного вторгнення Роберто прибув до України як волонтер Soletere Olnus і два місяці допомагав нашим спеціалістам лікувати поранених діток та дорослих. Зокрема, навчив закривати дефекти м’яких тканин штучною шкірою.

Ця технологія дозволяє сантиметр за сантиметр відновити пошкоджену шкіру пацієнта, не залишаючи шрамів. Дороговартісні матеріали на лікування українських діток виділив інститут, у якому працює Роберто.

Саме такою штучною шкірою закрили і глибокі рани Артема. Після майже місяця перебування у лікарні та низки операцій він знову ходить.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова