На початку червня до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру потрапила 12-річна дівчинка з критичною масою тіла та порушенням роботи багатьох внутрішніх органів.

Два дні дитина перебувала в реанімації, доки медики стабілізували її стан.

– Дівчинка потрапила до нас у важкому стані: з вагою менше 25 кг, що при її зрості критично мало, та індексом маси тіла 10, – розповіла лікар-дієтолог Мар’яна Стегницька. – У неї сильно постраждали внутрішні органи, насамперед серцево-судинна система.

Більше тижня мама та дочка діставалися до Львова. З окупованого містечка на Луганщині виїхали до Росії, далі – до Естонії, звідти – до Латвії. Самопочуття дівчинки погіршилося настільки, що довелося звернутися по допомогу до латвійських лікарів. Саме вони порадили Західноукраїнський центр

Зараз дивляться

Те, що донька втрачає вагу, мама помітила на самому початку війни, хоча, за словами дівчинки, бажання схуднути виникло у неї набагато раніше.

А з початком бойових дій дівчинка почала нервувати та активно заїдати стрес. Але начитавшись про компульсивне переїдання, Дарія почала відмовлятися від їжі, щоб не погладшати.

– Я почала обмежувати себе в їжі ще задовго до 24 лютого. Дуже сильно не хотіла дорослішати, усі ці вікові зміни мене лякали. Я прочитала, що дефіцит калорій може трохи сповільнити розвиток мого організму, тому і вдалася до такого методу, – крізь сльози каже дівчинка.

Маючи синдром відмінниці, Дарина і в схудненні намагалася робити все досконало і досягати результату якнайшвидше. Вона намагалася багато рухатись. Лікарі кажуть, що так дівчинка підсвідомо спалювала калорії.

Зараз Дарія вживає спеціальні суміші, поступово введе до раціону певні продукти. Намагається подолати свій страх перед їжею. З нею працює мультидисциплінарна команда: дієтолог, педіатр, психіатр, психотерапевт.

Коли дівчинка зміцніє, до курсу лікування додадуть фізичну реабілітацію: тривале голодування зазвичай провокує виражений сколіоз і м’язову слабкість.

Дарія зізналася, що знову хоче повернутися до нормального життя, де вона займається танцями та музикою (грає на скрипці та фортепіано).

Але стаціонарне лікування триватиме ще близько місяця, а на відновлення організму знадобиться ще щонайменше півроку.

Джерело: ЗУСДМЦ

Фото: ЗУСДМЦ