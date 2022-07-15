Перша леді України Олена Зеленська ініціювала створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, в рамках якої відбудеться навчання педагогів та шкільних психологів на курсах підвищення кваліфікації щодо надання першої психологічної допомоги та емоційної підтримки дітей і підлітків.

– Щоб діти під час навчання за необхідності змогли отримати якісну першу психологічну допомогу та емоційну підтримку, Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти розробили курс підвищення кваліфікації для освітян та шкільних психологів за участю провідних фахівців із психічного здоров’я із США та Ізраїлю, який просимо пройти всіх співробітників та керівників навчальних закладів: від дитячих садків до університетів, – повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Курс підвищення кваліфікації Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій є безкоштовним.

За словами директора Інституту модернізації змісту освіти Євгена Баженкова, курс створено за моделлю змішаного навчання, який охоплює 10 мультимедійних уроків у міжнародному форматі SCORM, додаткові матеріали та практичні тренінги, під час яких освітяни дізнаються про психологічні стани, які потребують спеціалізованої підтримки, навчаться надавати першу психологічну допомогу за методичними посібниками Save the Children, а також ознайомляться з рекомендаціями щодо перенаправлення Міжвідомчого постійного комітету (IASC).

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Якщо дитина або підліток потребує глибшої психологічної підтримки, то батькам/опікунам буде запропоновано звернутися до відповідних фахівців.

– Так впроваджується системний підхід: освітяни опановують навички та техніки першої психологічної допомоги та емоційної підтримки та застосовують їх під час навчального процесу, – підсумувала виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Курс підвищення кваліфікації для освітян Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій можна пройти на порталі Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри Обери професію своєї мрії Міністерства освіти і науки України www.hryoutest.in.ua.

Джерело: МОН