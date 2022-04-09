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Гостра психологічна травма у дитини – що робити

9 Квітня 2022, 14:39
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
депресія, діти
Джерело: Depositphotos

Під час війни зростає ризики того, що дитина може пережити гостру психологічну травму.

Як їй допомогти, розповіла кандидат психологічних наук, завідувач Центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги НДСЛ Охматдит Олена Анопрієнко.

Що допоможе розслабитися та відновитися?

  • Дихання (для маленьких – задувати уявні свічки на торті, надувати повітряні кульки).
  • Спів та слухання (улюблені пісні, мамині колискові, звуки моря).
  • Розтирання та прогладжування (дотики гарантують відчуття безпеки).
  • Почергове напруження та розслаблення різних груп м’язів (кулаки, плечі, живіт, ступні, сідниці).

Як зробити так, щоб дитина почувалася у безпеці?

  • Налагодити режим дня.
  • Допомогти створити свій куточок, у якому комфортно, тепло та можна усамітнитися.
  • Малювати – багато та на різні теми.
  • Дозволити сумувати, злитися та плакати.
  • Повернутися до гуртків та навчання онлайн .
  • Грати в ігри.
  • Переглядати разом сімейні фільми.
  • Гуляти на свіжому повітрі.
  • Спілкуватися з однолітками.
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Важливо також планувати майбутнє, а саме – складати візуальні картки, мріяти, говорити про подорожі, вступникам готуватися до студентського життя, запроваджувати нові сімейні традиції.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Теги
Поради психолога , Психологія
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