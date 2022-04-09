Гостра психологічна травма у дитини – що робити

Під час війни зростає ризики того, що дитина може пережити гостру психологічну травму.
Як їй допомогти, розповіла кандидат психологічних наук, завідувач Центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги НДСЛ Охматдит Олена Анопрієнко.
Що допоможе розслабитися та відновитися?
- Дихання (для маленьких – задувати уявні свічки на торті, надувати повітряні кульки).
- Спів та слухання (улюблені пісні, мамині колискові, звуки моря).
- Розтирання та прогладжування (дотики гарантують відчуття безпеки).
- Почергове напруження та розслаблення різних груп м’язів (кулаки, плечі, живіт, ступні, сідниці).
Як зробити так, щоб дитина почувалася у безпеці?
- Налагодити режим дня.
- Допомогти створити свій куточок, у якому комфортно, тепло та можна усамітнитися.
- Малювати – багато та на різні теми.
- Дозволити сумувати, злитися та плакати.
- Повернутися до гуртків та навчання онлайн .
- Грати в ігри.
- Переглядати разом сімейні фільми.
- Гуляти на свіжому повітрі.
- Спілкуватися з однолітками.
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Важливо також планувати майбутнє, а саме – складати візуальні картки, мріяти, говорити про подорожі, вступникам готуватися до студентського життя, запроваджувати нові сімейні традиції.
Джерело: НДСЛ Охматдит