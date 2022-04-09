Гостра психологічна травма у дитини – що робити

Під час війни зростає ризики того, що дитина може пережити гостру психологічну травму.

Як їй допомогти, розповіла кандидат психологічних наук, завідувач Центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги НДСЛ Охматдит Олена Анопрієнко.

Що допоможе розслабитися та відновитися?

Дихання (для маленьких – задувати уявні свічки на торті, надувати повітряні кульки).

Спів та слухання (улюблені пісні, мамині колискові, звуки моря).

Розтирання та прогладжування (дотики гарантують відчуття безпеки).

Почергове напруження та розслаблення різних груп м’язів (кулаки, плечі, живіт, ступні, сідниці).

Як зробити так, щоб дитина почувалася у безпеці?

Налагодити режим дня.

Допомогти створити свій куточок, у якому комфортно, тепло та можна усамітнитися.

Малювати – багато та на різні теми.

Дозволити сумувати, злитися та плакати.

Повернутися до гуртків та навчання онлайн .

Грати в ігри.

Переглядати разом сімейні фільми.

Гуляти на свіжому повітрі.

Спілкуватися з однолітками.

Важливо також планувати майбутнє, а саме – складати візуальні картки, мріяти, говорити про подорожі, вступникам готуватися до студентського життя, запроваджувати нові сімейні традиції.

Джерело: НДСЛ Охматдит