Через війну в Україні може бути ситуація, коли дитина стала свідком якого насильства чи втратила близьку людину. У неї може бути гостра психологічна травма.
Кандидат психологічних наук, завідувач Центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги НДСЛ Охматдит Олена Анопрієнко поділилася ізраїльською методикою підтримки дітей.
Як допомогти
Дотик – найкращий варіант брати за руки.
Дія
3-6 років:
- стряхнутися, як персик;
- потягнутися, як котик;
- пострибати, як зайчик;
- пальчикова гра.
7 років – підлітки:
- назвати п’ять речей, які дитина бачить;
- назвати чотири речі, які дитина відчуває;
- назвати три звуки, які дитина чує;
- назвати два запахи, як є;
- назвати один смак, який подобається.
Дихання – уявно нюхати квіточку та дмухати на неї.
Позитивне переконання – говорити, що дитина перебуває у безпечному місці, її оточують рідні.
Вправа Метелик – права долонька торкається лівого плеча, ліва долонька торкається правого плеча.
Загалом батьки мають дбати про власне психологічне здоров’я. Їхній стан багато у чому впливає на дітей.
Джерело: НДСЛ Охматдит