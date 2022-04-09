Через війну в Україні може бути ситуація, коли дитина стала свідком якого насильства чи втратила близьку людину. У неї може бути гостра психологічна травма.

Кандидат психологічних наук, завідувач Центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги НДСЛ Охматдит Олена Анопрієнко поділилася ізраїльською методикою підтримки дітей.

Як допомогти

Дотик – найкращий варіант брати за руки.

Дія

3-6 років:

стряхнутися, як персик;

потягнутися, як котик;

пострибати, як зайчик;

пальчикова гра.

7 років – підлітки:

назвати п’ять речей, які дитина бачить;

назвати чотири речі, які дитина відчуває;

назвати три звуки, які дитина чує;

назвати два запахи, як є;

назвати один смак, який подобається.

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Дихання – уявно нюхати квіточку та дмухати на неї.

Позитивне переконання – говорити, що дитина перебуває у безпечному місці, її оточують рідні.

Вправа Метелик – права долонька торкається лівого плеча, ліва долонька торкається правого плеча.

Загалом батьки мають дбати про власне психологічне здоров’я. Їхній стан багато у чому впливає на дітей.

Джерело: НДСЛ Охматдит