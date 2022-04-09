Из-за войны в Украине может быть ситуация, когда ребенок стал свидетелем какого-то насилия или потерял близкого человека. У него может быть острая психологическая травма.
Кандидат психологических наук, заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи НДСБ Охматдет Елена Аноприенко поделилась израильской методикой поддержки детей.
Как помочь
Прикосновение – самый лучший вариант брать за руки.
Действие
3-6 лет:
- стряхнуться, как персик;
- потянуться, как котик;
- попрыгать, как зайчик;
- пальчиковая игра.
7 лет – подростки:
- назвать пять вещей, которые ребенок видит;
- назвать четыре вещи, которые ребенок ощущает;
- назвать три звука, которые ребенок слышит;
- назвать два запаха, которые есть;
- назвать один вкус, который нравится.
Дыхание – мысленно нюхать цветочек и дуть на него.
Позитивное убеждение – говорить, что ребенок находится в безопасном месте, его окружают родные.
Упражнение Бабочка – правая ладошка касается левого плеча, левая ладошка касается правого плеча.
В целом родители должны заботиться о собственном психологическом здоровье. Их состояние во многом влияет на детей.
Источник: НДСБ Охматдет