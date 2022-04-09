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Ребенок пережил травматическое событие — как помочь

9 апреля 2022, 13:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
діти
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине может быть ситуация, когда ребенок стал свидетелем какого-то насилия или потерял близкого человека. У него может быть острая психологическая травма.

Кандидат психологических наук, заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи НДСБ Охматдет Елена Аноприенко поделилась израильской методикой поддержки детей.

Как помочь

Прикосновение – самый лучший вариант брать за руки.

Действие

3-6 лет:

  • стряхнуться, как персик;
  • потянуться, как котик;
  • попрыгать, как зайчик;
  • пальчиковая игра.

7 лет – подростки:

  • назвать пять вещей, которые ребенок видит;
  • назвать четыре вещи, которые ребенок ощущает;
  • назвать три звука, которые ребенок слышит;
  • назвать два запаха, которые есть;
  • назвать один вкус, который нравится.
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Дыхание – мысленно нюхать цветочек и дуть на него.

Позитивное убеждение – говорить, что ребенок находится в безопасном месте, его окружают родные.

Упражнение Бабочка – правая ладошка касается левого плеча, левая ладошка касается правого плеча.

В целом родители должны заботиться о собственном психологическом здоровье. Их состояние во многом влияет на детей.

Источник: НДСБ Охматдет

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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