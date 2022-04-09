Из-за войны в Украине может быть ситуация, когда ребенок стал свидетелем какого-то насилия или потерял близкого человека. У него может быть острая психологическая травма.

Кандидат психологических наук, заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи НДСБ Охматдет Елена Аноприенко поделилась израильской методикой поддержки детей.

Как помочь

Прикосновение – самый лучший вариант брать за руки.

Действие

3-6 лет:

стряхнуться, как персик;

потянуться, как котик;

попрыгать, как зайчик;

пальчиковая игра.

7 лет – подростки:

назвать пять вещей, которые ребенок видит;

назвать четыре вещи, которые ребенок ощущает;

назвать три звука, которые ребенок слышит;

назвать два запаха, которые есть;

назвать один вкус, который нравится.

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Дыхание – мысленно нюхать цветочек и дуть на него.

Позитивное убеждение – говорить, что ребенок находится в безопасном месте, его окружают родные.

Упражнение Бабочка – правая ладошка касается левого плеча, левая ладошка касается правого плеча.

В целом родители должны заботиться о собственном психологическом здоровье. Их состояние во многом влияет на детей.

Источник: НДСБ Охматдет