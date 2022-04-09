Острая психологическая травма у ребенка – что делать

Во время войны возрастает риск того, что ребенок может пережить острую психологическую травму.

Как ему помочь, рассказала кандидат психологических наук, заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи НДСБ Охматдет Елена Аноприенко.

Что поможет расслабиться и восстановиться?

Дыхание (для маленьких – задувать воображаемые свечи на торте, надувать воздушные шарики).

Пение и слушание (любимые песни, мамины колыбельные, звуки моря).

Растирание и проглаживание (прикосновения гарантируют чувство безопасности).

Поочередное напряжение и расслабление разных групп мышц (кулаки, плечи, живот, ступни, ягодицы).

Как сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности?

Настроить режим дня.

Помочь создать свой уголок, в котором комфортно, тепло и можно уединиться.

Рисовать – много и на разные темы.

Разрешить скучать, злиться и плакать.

Вернуться к кружкам и обучению онлайн.

Играть в игры.

Просматривать вместе семейные фильмы.

Играть на открытом воздухе.

Общаться со сверстниками.

Важно также планировать будущее, а именно – составлять визуальные карты, мечтать, говорить о путешествиях, поступающим готовиться к студенческой жизни, создавать новые семейные традиции.

Источник: НДСБ Охматдет