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Острая психологическая травма у ребенка – что делать

9 апреля 2022, 14:39
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
депресія, діти
Источник: Depositphotos

Во время войны возрастает риск того, что ребенок может пережить острую психологическую травму.

Как ему помочь, рассказала кандидат психологических наук, заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи НДСБ Охматдет Елена Аноприенко.

Что поможет расслабиться и восстановиться?

  • Дыхание (для маленьких – задувать воображаемые свечи на торте, надувать воздушные шарики).
  • Пение и слушание (любимые песни, мамины колыбельные, звуки моря).
  • Растирание и проглаживание (прикосновения гарантируют чувство безопасности).
  • Поочередное напряжение и расслабление разных групп мышц (кулаки, плечи, живот, ступни, ягодицы).

Как сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности?

  • Настроить режим дня.
  • Помочь создать свой уголок, в котором комфортно, тепло и можно уединиться.
  • Рисовать – много и на разные темы.
  • Разрешить скучать, злиться и плакать.
  • Вернуться к кружкам и обучению онлайн.
  • Играть в игры.
  • Просматривать вместе семейные фильмы.
  • Играть на открытом воздухе.
  • Общаться со сверстниками.
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Важно также планировать будущее, а именно – составлять визуальные карты, мечтать, говорить о путешествиях, поступающим готовиться к студенческой жизни, создавать новые семейные традиции.

Источник: НДСБ Охматдет

Теги
Советы психолога , Психология
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