Острая психологическая травма у ребенка – что делать

Во время войны возрастает риск того, что ребенок может пережить острую психологическую травму.
Как ему помочь, рассказала кандидат психологических наук, заведующая Центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи НДСБ Охматдет Елена Аноприенко.
Что поможет расслабиться и восстановиться?
- Дыхание (для маленьких – задувать воображаемые свечи на торте, надувать воздушные шарики).
- Пение и слушание (любимые песни, мамины колыбельные, звуки моря).
- Растирание и проглаживание (прикосновения гарантируют чувство безопасности).
- Поочередное напряжение и расслабление разных групп мышц (кулаки, плечи, живот, ступни, ягодицы).
Как сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности?
- Настроить режим дня.
- Помочь создать свой уголок, в котором комфортно, тепло и можно уединиться.
- Рисовать – много и на разные темы.
- Разрешить скучать, злиться и плакать.
- Вернуться к кружкам и обучению онлайн.
- Играть в игры.
- Просматривать вместе семейные фильмы.
- Играть на открытом воздухе.
- Общаться со сверстниками.
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Важно также планировать будущее, а именно – составлять визуальные карты, мечтать, говорить о путешествиях, поступающим готовиться к студенческой жизни, создавать новые семейные традиции.
Источник: НДСБ Охматдет