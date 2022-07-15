Первая леди Украины Елена Зеленская инициировала создание Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, в рамках которой состоится обучение педагогов и школьных психологов на курсах повышения квалификации по оказанию первой психологической помощи и эмоциональной поддержки детей и подростков.

— Чтобы дети во время обучения в случае необходимости смогли получить качественную первую психологическую помощь и эмоциональную поддержку, Министерство образования и науки Украины совместно с Институтом модернизации содержания образования и Ассоциацией инновационного и цифрового образования разработали курс повышения квалификации для педагогов и школьных психологов с участием ведущих специалистов по психическому здоровью из США и Израиля, который просим пройти всех сотрудников и руководителей учебных заведений: от детских садов до университетов, — сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Курс повышения квалификации Первая психологическая помощь участникам образовательного процесса во время и после завершения военных действий бесплатный.

По словам директора Института модернизации содержания образования Евгения Баженкова, курс создан по модели смешанного обучения, который включает 10 мультимедийных уроков в международном формате SCORM, дополнительные материалы и практические тренинги, во время которых педагоги узнают о психологических состояниях, требующих специализированной поддержки, научатся предоставлять первую психологическую помощь по методическим пособиям Save the Children, а также ознакомятся с рекомендациями по перенаправлению Межведомственного постоянного комитета (IASC).

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Если ребенок или подросток нуждаются в более глубокой психологической поддержке, то родителям/опекунам будет предложено обратиться к соответствующим специалистам.

— Так внедряется системный подход: педагоги овладевают навыками и техниками первой психологической помощи и эмоциональной поддержки и применяют их во время учебного процесса, — подытожила исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Курс повышения квалификации для педагогов Первая психологическая помощь участникам образовательного процесса во время и после завершения военных действий можно пройти на портале Всеукраинского проекта по профориентации и построению карьеры Выбери профессию своей мечты Министерства образования и науки Украины www.hryoutest.in.ua.

Источник: МОН