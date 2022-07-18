Во время войны украинцев не покидают тревожные мысли. Каждое сообщение о ракетных обстрелах территории заставляют волноваться, где бы люди ни находились: в безопасности или в горячих точках. Это негативно повлияет на здоровье.

Психологи подготовили несколько советов, как снизить волнение.

1.Работайте с вредными мыслями.

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Мысли довольно часто могут вызывать беспокойство.

Хотя мы не всегда можем контролировать свои мысли, мы можем попытаться бросить им вызов, если они негативны или вредны.

Узнайте, как работать с негативными мнениями и самообвинением: https://t.me/psy_support/723

2. Выполняйте упражнение заземление

Заземление — это техники, которые могут помочь нам сосредоточиться, найти ощущение “десь и сейчас” и остановить набирающее обороты чувство тревоги.

Узнайте больше о заземлении: https://t.me/psy_support/689

3.Дышите

Именно медленное и глубокое дыхание может вернуть покой и поможет справиться с тревогой.

Сосредоточьтесь на дыхании.

Вдохните через нос и выдохните через рот. Старайтесь делать выдох длиннее и протяжнее, чем вдох.

Положите руки на живот.

Наблюдайте, как ваши руки двигаются вверх и вниз во время дыхания.

4. Расслабьтесь и позаботьтесь о себе

Когда вы чувствуете тревогу, сделайте что-нибудь для себя. Это успокоит и расслабит.

С чего начать – вот список идей: https://t.me/psy_support/733

5. Начните решать проблемы

У многих людей много разноплановых проблем. Иногда их так много, что не знаем, с чего начать, чтобы нормализовать жизнь. Один из способов справиться с волнениями вокруг наших проблем – попытаться определить возможные решения.

Вот последовательность, которая поможет принять решение и решать проблему:

Укажите проблему и запишите список возможных решений.

Выберите наиболее подходящие решения из этого списка. Если вам трудно выбрать решение, воспользуйтесь списком за и против каждой из своих идей.

Разбейте свое решение на небольшие шаги и задачи.

Действуйте.

6. Не прячьте голову в песок

Когда ситуации вызывают у нас тревогу, возникает соблазн избежать их. Так сказать спрятать голову в песок.

Хотя на первый взгляд это имеет смысл, однако не всегда полезно. Такие действия только усиливают тревогу и растягивают ее на долгосрочную перспективу.

Вместо того, чтобы избегать ситуаций, вызывающих тревогу, попытайтесь противостоять ей.

Начните с определения проблем, вызывающих у вас тревогу.

Сгруппируйте их: проблемы, которые вызывают у вас небольшую тревогу, среднюю тревогу и сильную тревогу.

Попытайтесь взяться за самые легкие. Решив их, вы получите ощущение контроля и силы приступить к работе с более сложными.

Ведите дневник, чтобы записывать ситуации, с которыми вы сталкивались, и то, насколько они вас тревожили. И как вы с ними справляетесь.

В будущем вы можете оглянуться назад и сравнить, насколько вы чувствовали тревогу в этих ситуациях до и после того, как вы бросили им вызов.

Источник: Психологическая поддержка