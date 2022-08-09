Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Різниця між психологом, психіатром і психотерапевтом: коли і до кого слід звертатися

9 Серпня 2022, 10:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України роз’яснили різницю між такими фахівцями як психолог, психіатр і психотерапевт.

– Дуже часто люди використовують слова “психолог”, “психіатр” і “психотерапевт” як синоніми. Між ними є спільне – кожен із цих фахівців працює з людьми, які мають проблеми з психічним здоров’ям, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що між освітою, методами і способами взаємодії цих фахівців з тими, хто до них звертається, є велика різниця.

Читайте також:
тревогаТоп- 6 способів зменшити хвилювання: рекомендації психологів

Зараз дивляться

По-перше, психіатр завжди має вищу медичну освіту. Психолог не завжди. Це означає, що психіатр, на відміну від психолога, який працює зі станами і розладами психіки, може призначати лікарські препарати.

Психіатр також може направляти на додаткові дослідження. Цей фахівець також діагностує і здійснює експертизу психічних захворювань, визначає потрібні медикаменти, коригує лікування. Мета його роботи – зробити симптоми менш очевидними або усунути їх взагалі.

Психологи зосереджені на наданні психологічної допомоги із застосуванням доказових методів і підходів, які не передбачають призначення ліків.

За яких проявів варто звернутися до психіатра:

  • емоційні порушення, невротичні стани, в т. ч. після пережитого травматичного досвіду;
  • розлади настрою (апатія, депресивні розлади та ін.);
  • тривала тривога;
  • панічні атаки, фобії;
  • тривалі розлади сну (безсоння, порушення засинання, короткочасний сон);
    нав’язливі думки;
  • розлади харчової поведінки;
  • слухові або зорові галюцинації;
  • думки про завдання собі або іншим ушкоджень, суїцидальні думки тощо;
  • розлади поведінки, порушення спілкування з людьми довкола;
  • залежність.

В Україні пацієнти з психіатричними розладами можуть отримувати безкоштовну медичну допомогу. Направлення до психіатра не потрібно.

Звертатися до психолога слід, якщо ви:

  • переживаєте травматичні події і зміни в житті;
  • втратили близьку людину;
  • схильні до тривожних очікувань;
  • є певні психологічні або міжособистісні проблеми;
  • для особистісного зростання.

Психотерапія – вузька спеціалізація, отже, психотерапевт – це зазвичай або лікар-психіатр, або лікар-психолог, які пройшли післядипломне навчання за фахом Психотерапія.

Психотерапевт може призначати медикаментозне лікування, але найчастіше використовує специфічні психотерапевтичні методи: аутогенне тренування, гіпносуггестія, когнітивно-поведінкова психотерапія, психоаналіз, гештальт-терапія, сімейна психотерапія, арттерапія, позитивна психотерапія тощо.

Психотерапія може використовуватися як самостійно, так і в поєднанні з медикаментозною терапією. До психотерапевта слід звертатися, якщо у вас є психічні та поведінкові розлади, зумовлені внутрішнім конфліктом або зовнішніми чинниками.

Джерело
МОЗ
Теги
психічні розлади Психологія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь