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Разница между психологом, психиатром и психотерапевтом: когда и к кому следует обращаться

9 августа 2022, 10:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог

Специалисты Министерства здравоохранения Украины разъяснили разницу между такими специалистами как психолог, психиатр и психотерапевт.

— Очень часто люди используют слова “психолог”, “психиатр” и “психотерапевт” как синонимы. Между ними есть общее – каждый из этих специалистов работает с людьми, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что между образованием, методами и способами взаимодействия этих специалистов с теми, кто к ним обращается, есть большая разница.

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Во-первых, психиатр всегда имеет высшее медицинское образование. Психолог не всегда. Это означает, что психиатр, в отличие от психолога, работающего с состояниями и расстройствами психики, может назначать лекарственные препараты.

Психиатр также может направлять на дополнительные исследования. Этот специалист также диагностирует и осуществляет экспертизу психических заболеваний, определяет нужные медикаменты, корректирует лечение. Цель его работы – сделать симптомы менее очевидными или устранить их вообще.

Психологи сосредоточены на оказании психологической помощи с применением доказательных методов и подходов, не предполагающих назначения лекарства.

При каких проявлениях стоит обратиться к психиатру:

  • эмоциональные нарушения, невротические состояния, в т.ч. после пережитого травматического опыта;
  • расстройства настроения (апатия, депрессивные расстройства и др.);
  • длительная тревога;
  • панические атаки, фобии;
  • длительные расстройства сна (бессонница, нарушение засыпания, кратковременный сон);
  • навязчивые мысли;
  • расстройства пищевого поведения;
  • слуховые или зрительные галлюцинации;
  • мысли о нанесении себе или другим повреждениям, суицидальных мнениях и т.п.;
  • расстройства поведения, нарушение общения с окружающими;
  • зависимости.

В Украине пациенты с психиатрическими расстройствами могут получать бесплатную медицинскую помощь. Направление к психиатру не нужно.

Обращаться к психологу следует, если вы:

  • переживаете травматические события и перемены в жизни;
  • потеряли близкого человека;
  • склонны к тревожным ожиданиям;
  • есть определенные психологические или межличностные проблемы;
  • для личностного роста.

Психотерапия – узкая специализация, следовательно, психотерапевт – это обычно либо врач-психиатр, либо врач-психолог, прошедшие последипломное обучение по специальности Психотерапия.

Психотерапевт может назначать медикаментозное лечение, но чаще всего использует специфические психотерапевтические методы: аутогенная тренировка, гипносуггестия, когнитивно-поведенческая психотерапия, психоанализ, гештальт-терапия, семейная психотерапия, арттерапия, положительная психотерапия и т.д.

Психотерапия может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с медикаментозной терапией. К психотерапевту следует обращаться, если у вас есть психические и поведенческие расстройства, обусловленные внутренним конфликтом или внешними факторами.

Источник
Минздрав
Теги
психічні розлади Психология
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