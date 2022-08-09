Специалисты Министерства здравоохранения Украины разъяснили разницу между такими специалистами как психолог, психиатр и психотерапевт.

— Очень часто люди используют слова “психолог”, “психиатр” и “психотерапевт” как синонимы. Между ними есть общее – каждый из этих специалистов работает с людьми, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что между образованием, методами и способами взаимодействия этих специалистов с теми, кто к ним обращается, есть большая разница.

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Во-первых, психиатр всегда имеет высшее медицинское образование. Психолог не всегда. Это означает, что психиатр, в отличие от психолога, работающего с состояниями и расстройствами психики, может назначать лекарственные препараты.

Психиатр также может направлять на дополнительные исследования. Этот специалист также диагностирует и осуществляет экспертизу психических заболеваний, определяет нужные медикаменты, корректирует лечение. Цель его работы – сделать симптомы менее очевидными или устранить их вообще.

Психологи сосредоточены на оказании психологической помощи с применением доказательных методов и подходов, не предполагающих назначения лекарства.

При каких проявлениях стоит обратиться к психиатру:

эмоциональные нарушения, невротические состояния, в т.ч. после пережитого травматического опыта;

расстройства настроения (апатия, депрессивные расстройства и др.);

длительная тревога;

панические атаки, фобии;

длительные расстройства сна (бессонница, нарушение засыпания, кратковременный сон);

навязчивые мысли;

расстройства пищевого поведения;

слуховые или зрительные галлюцинации;

мысли о нанесении себе или другим повреждениям, суицидальных мнениях и т.п.;

расстройства поведения, нарушение общения с окружающими;

зависимости.

В Украине пациенты с психиатрическими расстройствами могут получать бесплатную медицинскую помощь. Направление к психиатру не нужно.

Обращаться к психологу следует, если вы:

переживаете травматические события и перемены в жизни;

потеряли близкого человека;

склонны к тревожным ожиданиям;

есть определенные психологические или межличностные проблемы;

для личностного роста.

Психотерапия – узкая специализация, следовательно, психотерапевт – это обычно либо врач-психиатр, либо врач-психолог, прошедшие последипломное обучение по специальности Психотерапия.

Психотерапевт может назначать медикаментозное лечение, но чаще всего использует специфические психотерапевтические методы: аутогенная тренировка, гипносуггестия, когнитивно-поведенческая психотерапия, психоанализ, гештальт-терапия, семейная психотерапия, арттерапия, положительная психотерапия и т.д.

Психотерапия может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с медикаментозной терапией. К психотерапевту следует обращаться, если у вас есть психические и поведенческие расстройства, обусловленные внутренним конфликтом или внешними факторами.