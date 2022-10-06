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Как уменьшить негативное влияние стресса на кожу — дерматолог

6 октября 2022, 08:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психология
Источник: Depositphotos

Сертифицированный дерматолог Кейра Барр объяснила, как стресс влияет на нашу кожу и как минимизировать этот фактор, который способен запустить процессы преждевременного старения.

— Кожа – это самый большой орган человека. Несмотря на то, что многие из нас смотрят на кожу чисто с эстетической точки зрения, одна из главных ее функций — защита, — говорит специалист по проблемам кожи.

По ее словам, мозг и кожа человека тесно связаны и активно взаимодействуют друг с другом.

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Иными словами, когда мы переживаем стресс из-за работы, отношений или каких-либо текущих событий,  кожа становится одновременно как причиной выброса гормонов стресса, так и их жертвой. Это делает ее более уязвимой к инфекциям, воспалениям и раздражениям.

Дерматолог отмечает, что кожа часто отражает то, что происходит в нашем организме. 

Влияние стресса на кожу:

  • повышает риски воспаления, ухудшает заживление ран;
  • железы продуцируют больше жира, что может усугубить проявления акне;
  • вызывает обострение экземы или псориаза;
  • оказывает влияние и на процессы старения: гормоны стресса разрушают коллаген и эластин в составе кожи, из-за чего вы можете увидеть на лице больше морщин.

Что с этим делать

— Мы не можем убрать стресс из нашей жизни, но мы можем уменьшать его влияние на нас, научиться работать со стрессом, — уверяет Кейра Барр.

И рекомендует искать свои методы борьбы со стрессом. Это может быть:

  • йога или другой вид спорта;
  • дыхательные практики;
  • медитация;
  • психотерапия.

Если вас очень беспокоит состояние кожи, например, усугубились проявления акне, псориаза или розацеи (хроническое заболевание кожи, проявляющееся покраснением), следует обратиться за консультацией к дерматологу, ведь реакция кожи на стресс может быть очень индивидуальна и разнообразна.

Источник: AAD

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