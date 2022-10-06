Сертифицированный дерматолог Кейра Барр объяснила, как стресс влияет на нашу кожу и как минимизировать этот фактор, который способен запустить процессы преждевременного старения.
— Кожа – это самый большой орган человека. Несмотря на то, что многие из нас смотрят на кожу чисто с эстетической точки зрения, одна из главных ее функций — защита, — говорит специалист по проблемам кожи.
По ее словам, мозг и кожа человека тесно связаны и активно взаимодействуют друг с другом.
Иными словами, когда мы переживаем стресс из-за работы, отношений или каких-либо текущих событий, кожа становится одновременно как причиной выброса гормонов стресса, так и их жертвой. Это делает ее более уязвимой к инфекциям, воспалениям и раздражениям.
Дерматолог отмечает, что кожа часто отражает то, что происходит в нашем организме.
Влияние стресса на кожу:
- повышает риски воспаления, ухудшает заживление ран;
- железы продуцируют больше жира, что может усугубить проявления акне;
- вызывает обострение экземы или псориаза;
- оказывает влияние и на процессы старения: гормоны стресса разрушают коллаген и эластин в составе кожи, из-за чего вы можете увидеть на лице больше морщин.
Что с этим делать
— Мы не можем убрать стресс из нашей жизни, но мы можем уменьшать его влияние на нас, научиться работать со стрессом, — уверяет Кейра Барр.
И рекомендует искать свои методы борьбы со стрессом. Это может быть:
- йога или другой вид спорта;
- дыхательные практики;
- медитация;
- психотерапия.
Если вас очень беспокоит состояние кожи, например, усугубились проявления акне, псориаза или розацеи (хроническое заболевание кожи, проявляющееся покраснением), следует обратиться за консультацией к дерматологу, ведь реакция кожи на стресс может быть очень индивидуальна и разнообразна.
Источник: AAD