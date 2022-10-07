О том, какой след может оставить период войны на психоэмоциональном здоровье украинцев, на площадке онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказал кандидат биологических наук Петр Черноморец.
— Длительный период войны влияет на организм как стрессовый фактор, если человек читает новости, обсуждает с другими людьми события, имеет знакомых военных или переселенцев, — говорит ученый.
По его словам, если человек глубоко в тылу прекратил взаимодействовать с военной тематикой вообще, то война может не создавать для него стресса.
Симптомы хронического стресса:
- обострение или появление физических болезней;
- депрессия;
- повышенная тревожность;
- рассредоточенность;
- демотивация.
Как помочь себе
Обратите внимание на безопасность. Если человек сидит под бомбежками, лучшее, что он сейчас может сделать для себя, — уехать из этой зоны. Если это невозможно, направить максимум усилий на рутинные заботы о себе и близких.
В условно безопасных местах надо отследить все свои потребности, которые раньше удовлетворялись автоматически, а теперь или требуют особых усилий, либо игнорируются.
Для каждой из таких потребностей стоит разработать способ простейшего ее удовлетворения. Это позволит как почувствовать больше стабильности, так и не тратить лишние силы.
Также на нас постоянно давит еще чувство вины за то, что недостаточно делаем для победы, поэтому мы не имее права радоваться и быть счастливым, потому что кому-то точно хуже.
— Здесь в качестве примера приведу Израиль. У них война идет постоянно, но нет запрета на радость. Наоборот, они радуются жизни, строят жизнь как можно лучше, как можно ярче. И именно это дает им возможность более 70 лет постоянно воевать и одновременно жить на полную, — отмечает Петр Черноморец.
По его словам, чувство вины и жажда жизни для украинцев в значительной степени является навязанной культурной концепцией. В том смысле, что если кому-то плохо, то остальные тоже не вправе радоваться.
Здесь наслаивается очень много культурных контекстов: отношение к смерти, отношение к чужим страданиям и тому подобное, отмечает ученый. И призывает не хейтить все время друг друга, а наслаждаться жизнью.
— Когда мы чувствуем, что нет сил и возможности ответить на проблему, то единственное, что остается — страдать. Так страдание становится основой психики, из-за этого мы быстро истощаемся, — отмечает биолог.
По его словам, стресс и страдания забирают наши силы. А для того, чтобы быть эффективным, необходимо иметь мощный внутренний ресурс, который начинается с заботы о себе и собственной счастливой жизни.
Навыки, которые помогают нам справиться со стрессом:
- умение отслеживать свои эмоции: нужно сначала позволять себе определенные эмоции, а прожив их, замечать, какие конкретные причины были для этой эмоции и что с этим можно сделать;
- умение проживать свои эмоции: это набор практик, среди которых должны быть и тормозные (вроде дыхания и медитаций), но этого точно будет недостаточно. Нужно позволить себе излить гнев физически, например, в крик, боксерскую грушу, уничтожение бумаги и тому подобное;
- умение заботиться о себе: когда есть серьезная проблема, мы часто обесцениваем свои мелкие потребности, в итоге качество жизни существенно снижается, а уровень стресс, соответственно, существенно возрастает. Поэтому, если главную проблему убрать нельзя, можно выстроить фундамент из удовлетворенных потребностей, и тогда главная проблема перестает быть столь болезненной.
Источник: Психологическая поддержка