О том, какой след может оставить период войны на психоэмоциональном здоровье украинцев, на площадке онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказал кандидат биологических наук Петр Черноморец.

— Длительный период войны влияет на организм как стрессовый фактор, если человек читает новости, обсуждает с другими людьми события, имеет знакомых военных или переселенцев, — говорит ученый.

По его словам, если человек глубоко в тылу прекратил взаимодействовать с военной тематикой вообще, то война может не создавать для него стресса.

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Симптомы хронического стресса:

обострение или появление физических болезней;

депрессия;

повышенная тревожность;

рассредоточенность;

демотивация.

Как помочь себе

Обратите внимание на безопасность. Если человек сидит под бомбежками, лучшее, что он сейчас может сделать для себя, — уехать из этой зоны. Если это невозможно, направить максимум усилий на рутинные заботы о себе и близких.

В условно безопасных местах надо отследить все свои потребности, которые раньше удовлетворялись автоматически, а теперь или требуют особых усилий, либо игнорируются.

Для каждой из таких потребностей стоит разработать способ простейшего ее удовлетворения. Это позволит как почувствовать больше стабильности, так и не тратить лишние силы.

Также на нас постоянно давит еще чувство вины за то, что недостаточно делаем для победы, поэтому мы не имее права радоваться и быть счастливым, потому что кому-то точно хуже.

— Здесь в качестве примера приведу Израиль. У них война идет постоянно, но нет запрета на радость. Наоборот, они радуются жизни, строят жизнь как можно лучше, как можно ярче. И именно это дает им возможность более 70 лет постоянно воевать и одновременно жить на полную, — отмечает Петр Черноморец.

По его словам, чувство вины и жажда жизни для украинцев в значительной степени является навязанной культурной концепцией. В том смысле, что если кому-то плохо, то остальные тоже не вправе радоваться.

Здесь наслаивается очень много культурных контекстов: отношение к смерти, отношение к чужим страданиям и тому подобное, отмечает ученый. И призывает не хейтить все время друг друга, а наслаждаться жизнью.

— Когда мы чувствуем, что нет сил и возможности ответить на проблему, то единственное, что остается — страдать. Так страдание становится основой психики, из-за этого мы быстро истощаемся, — отмечает биолог.

По его словам, стресс и страдания забирают наши силы. А для того, чтобы быть эффективным, необходимо иметь мощный внутренний ресурс, который начинается с заботы о себе и собственной счастливой жизни.

Навыки, которые помогают нам справиться со стрессом:

умение отслеживать свои эмоции: нужно сначала позволять себе определенные эмоции, а прожив их, замечать, какие конкретные причины были для этой эмоции и что с этим можно сделать;

умение проживать свои эмоции: это набор практик, среди которых должны быть и тормозные (вроде дыхания и медитаций), но этого точно будет недостаточно. Нужно позволить себе излить гнев физически, например, в крик, боксерскую грушу, уничтожение бумаги и тому подобное;

умение заботиться о себе: когда есть серьезная проблема, мы часто обесцениваем свои мелкие потребности, в итоге качество жизни существенно снижается, а уровень стресс, соответственно, существенно возрастает. Поэтому, если главную проблему убрать нельзя, можно выстроить фундамент из удовлетворенных потребностей, и тогда главная проблема перестает быть столь болезненной.

Источник: Психологическая поддержка