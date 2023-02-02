Щоденний догляд за шкірою – важливий процес, який впливає на стан та зовнішній вигляд обличчя. У будь-якому віці за шкірою обличчя необхідно дбати, використовуючи різноманітні косметичні засоби.

Ретельне, м’яке щоденне очищення та гарний зволожувальний догляд допоможуть зберегти шкіру здоровою. А індивідуально підібрані косметичні засоби захистять ваше обличчя від шкідливих зовнішніх впливів.

Догляд за шкірою обличчя може охоплювати безліч різноманітних засобів, процедур та ритуалів, проте існує базовий догляд, який потрібно виконувати щоденно. За це шкіра точно буде вам вдячна!

Зараз дивляться Факти ICTV дізнавалися, що передбачає базовий догляд за шкірою обличчя та як його правильно виконувати. Базовий догляд за шкірою обличчя: основні етапи Косметолог Тетяна Отечко зазначає, що існує кілька етапів основного домашнього догляду за шкірою обличчя. Перший етап: очищення/демакіяж Демакіяж – це очищення обличчя від залишків декоративної косметики. – Тональні основи, ВВ та СС-креми спочатку видаляємо зі шкіри за допомогою міцелярної води або спеціалізованого молочка, – зазначає Отечко. За словами косметолога, вже давно доведено, що простого очищення недостатньо. Пропускати етап демакіяжу не варто, адже це може призвести поганих наслідків (наприклад, до вугрової висипки чи акне). – Найпоширеніший засіб для демакіяжу – міцелярна вода. Ця водичка є лосьйоном на водній основі, що містить міцели, які розчиняють жировмісні забруднення та макіяж, не руйнуючи захисний бар’єр шкіри, – каже Отечко. Міцелярна вода добре знімає стійкий макіяж, але для водостійкої косметики краще використовувати інший засіб. Наприклад, гідрофільну олію (вона призначена для зняття саме водостійкого макіяжу). – Наносити олійку необхідно масажними рухами на суху шкіру. При контакті з водою вона перетворюється на легку сироватку та змивається водою, не залишаючи жирних слідів, – зазначає косметолог. Ще існують олійні засоби для зняття макіяжу (двофазні). Ці засоби на 50% складаються з олії, яка в спокійному стані відокремлюється від решти маси. – Олійні засоби дуже добре впораються зі стійкою косметикою, головне – не забувати їх збовтувати перед нанесенням, – радить Отечко. Якщо сьогодні ви не наносили декоративної косметики, можна одразу переходити до другого етапу. Другий етап: очищення (обов’язково ранок/вечір) Очищення – також важливий етап у догляді за шкірою обличчя! – Вранці ми очищуємо шкіру для того, щоб усунути продукти життєдіяльності клітин шкіри, що накопичилися за ніч. А ввечері – усуваємо зі шкіри залишки пилу та шкірного сала, – каже Отечко. Очищувати шкіру можна за допомогою різноманітних гелів та пінок для вмивання. Для позитивного результату радимо відвідати косметолога, який підбере для вашої шкіри необхідний очищувальний засіб. Ретельне очищення є одним з головних кроків до ефективного догляду за шкірою. Ці засоби видаляють бруд, піт, шкірне сало та залишки макіяжу й готують шкіру до подальшого догляду. Етап три: тонізація – Багато засобів для очищення самостійно відновлюють pH-шкіри, тому чи необхідна вона індивідуально для вас – краще уточнити у вашого косметолога, – радить Отечко. Косметолог додає, що при сухій/зневодненій шкірі догляд можна доповнити тоніком/лосьйоном зі зволожувальною дією, без вмісту спирту. А для жирної/проблемної шкіри – можливий варіант введення кислот. Не варто самостійно обирати тонізуючі засоби, краще проконсультуйтесь зі спеціалістом! Етап чотири: крем для періорбітальної зони Цей етап стосується дорослих жінок, проте не завжди. – Часто крем під очі призначається з 25 років, для того, щоб дати додаткове зволоження та перешкоджати першим віковим змінам, – каже косметолог. Етап пʼять: відлущення Видалення відмерлих клітин або відлущення – один з важливих етапів догляду за шкірою, але це індивідуальний процес. До процедури потрібно ставитися уважно, а також важливо стежити за реакцією своєї шкіри. Від цього залежатиме результат та відсутність побічних ефектів. – Відлущення дозволяє вирівняти тон шкіри та зробити її більш гладкою, а також значно підвищує ефективність домашнього догляду, тобто всі подальші засоби, які ви будете наносити, проникатимуть у шкіру глибше та якісніше, – зазначає косметолог. Як часто необхідно проводити цей етап догляду: для жирної/комбінованої шкіри – 1 раз на тиждень;

для сухої/нормальної шкіри – 1 раз на 2 тижні. Виняток: тонка шкіра з проявами куперозу. Таким пацієнтам заборонені будь-які агресивні процедури. Засоби, які сприятимуть відлущенню: кислотний пілінг для домашнього догляду та механічний пілінг (скраб, гоммаж), маска. – Основне протипоказання – порушення цілісності шкірного покриву, а також різноманітні захворювання: інфекційні, герпетичні, алергічні та інші, – додає косметолог. Що стосується масок для обличчя, то Тетяна Отечко радить наносити їх один-два рази на тиждень, залежно від дії. Етап шість: сироватка – Сироватка являє собою концентрований склад активних компонентів для розв’язання певної проблеми шкіри, – зазначає Отечко. Як наносити сироватку? Досить двох-трьох крапель засобу. Їх слід розподілити легкими вбиваючими рухами. – Використовувати сироватку необхідно вранці або ввечері на очищену шкіру (кратність нанесення залежить від показань/складу засобу/пори року). Через 10 хв після сироватки нанесіть на шкіру крем для обличчя – він закріпить результат, – радить косметолог. Етап сім: зволожувальний крем За словами Отечко, цей етап необхідно виконувати усім! – Головне, що хочу сказати – він потрібен усім без винятку. Нестача зволоження призведе не тільки до сухості, зневодненості та втрати еластичності, але й до підвищеної активності сальних залоз, – додає косметолог. Використовувати крем необхідно кожного дня: обовʼязково вранці та ввечері, після очищення/тонізації. Читайте також: Доглянуте волосся та чиста шкіра: як приготувати скраб для шкіри голови

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