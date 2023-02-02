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Красота

Как ухаживать за кожей лица: семь этапов базового ухода

2 февраля 2023, 19:32
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как ухаживать за кожей лица: семь этапов базового ухода
Источник: Depositphotos

Ежедневный уход за кожей — важный процесс, который влияет на состояние и внешний вид лица. В любом возрасте за кожей лица необходимо ухаживать, используя различные косметические средства.

Тщательное, мягкое ежедневное очищение и хороший увлажняющий уход помогут сохранить кожу здоровой. А индивидуально подобранные косметические средства защитят ваше лицо от вредных внешних воздействий.

Уход за кожей лица может охватывать множество различных средств, процедур и ритуалов, однако существует базовый уход, который нужно выполнять ежедневно. За это кожа точно будет вам благодарна!

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Факты ICTV узнали, что предполагает базовый уход за кожей лица и как его правильно выполнять.

Базовый уход за кожей лица: основные этапы

Косметолог Татьяна Отечко отмечает, что существует несколько этапов основного домашнего ухода за кожей лица.

Первый этап: очищение/демакияж

Демакияж – это очищение лица от остатков декоративной косметики.

— Тональные основы, ВВ и СС-крема сначала удаляем с кожи с помощью мицеллярной воды или специализированного молочка, — отмечает Отечко.

По словам косметолога, уже давно доказано, что простого очищения недостаточно. Пропускать этап демакияжа не стоит, ведь это может привести к плохим последствиям (например, к угревой сыпи или акне).

— Самое распространенное средство для демакияжа — мицеллярная вода. Эта водичка — лосьон на водной основе, содержащий мицеллы, которые растворяют жиросодержащие загрязнения и макияж, не разрушая защитный барьер кожи, — говорит Отечко.

Мицеллярная вода хорошо снимает стойкий макияж, но для водостойкой косметики лучше использовать другое средство. Например, гидрофильное масло (оно предназначено для снятия именно водостойкого макияжа).

— Наносить масло необходимо массажными движениями на сухую кожу. При контакте с водой оно превращается в легкую сыворотку и смывается, не оставляя жирных следов, — отмечает косметолог.

Еще существуют масляные средства для снятия макияжа (двухфазные). Эти средства на 50% состоят из масла, которое в спокойном состоянии отделяется от остальной массы.

— Масляные средства очень хорошо справляются со стойкой косметикой, главное — не забывать их взбалтывать перед нанесением, — советует Отечко.

Если сегодня вы не наносили декоративную косметику, можно сразу переходить ко второму этапу.

Второй этап: очищение (обязательно утро/вечер)

Фото: Depositphotos

Очищение — также важный этап в уходе за кожей лица!

— Утром мы очищаем кожу для того, чтобы устранить продукты жизнедеятельности клеток кожи, накопившиеся за ночь. А вечером — устраняем с кожи остатки пыли и кожного сала, — говорит Отечко.

Очищать кожу можно с помощью различных гелей и пенок для умывания. Для положительного результата советуем посетить косметолога, который подберет для вашей кожи необходимое очищающее средство.

Тщательная очистка является одним из главных шагов к эффективному уходу за кожей. Эти средства удаляют грязь, пот, кожное сало и остатки макияжа, и готовят кожу к дальнейшему уходу.

Этап три: тонизирование

— Много средств для очистки самостоятельно восстанавливают pH-кожи, поэтому необходима ли она индивидуально для вас — лучше уточнить у вашего косметолога, — советует Отечко.

Косметолог добавляет, что при сухой/обезвоженной коже уход можно дополнить тоником/лосьоном с увлажняющим действием, без содержания спирта.

А для жирной/проблемной кожи – возможен вариант введения кислот.

Не стоит самостоятельно выбирать тонизирующие средства, лучше проконсультируйтесь со специалистом!

Этап четыре: крем для периорбитальной зоны

Этот этап касается взрослых женщин, однако не всегда.

— Часто крем под глаза назначается с 25 лет, для того, чтобы дать дополнительное увлажнение и препятствовать первым возрастным изменениям, — говорит косметолог.

Этап пять: отшелушивание

Удаление отмерших клеток или отшелушивание — один из важных этапов ухода за кожей, но это индивидуальный процесс.

К процедуре нужно относиться внимательно, а также важно следить за реакцией своей кожи. От этого будет зависеть результат и отсутствие побочных эффектов.

— Отшелушивание позволяет выровнять тон кожи и сделать ее более гладкой, а также значительно повышает эффективность домашнего ухода, то есть все дальнейшие средства, которые вы будете наносить, будут проникать в кожу глубже и качественнее, — отмечает косметолог.

Как часто необходимо проводить данный этап ухода:

  • для жирной/комбинированной кожи — 1 раз в неделю;
  • для сухой/нормальной кожи — 1 раз в 2 недели.

Исключение: тонкая кожа с проявлениями купероза. Таким пациентам запрещены любые агрессивные процедуры.

Средства, которые будут способствовать отшелушиванию: кислотный пилинг для домашнего ухода и механический пилинг (скраб, гоммаж), маска.

— Основное противопоказание — нарушение целостности кожного покрова, а также разнообразные заболевания: инфекционные, герпетические, аллергические и другие, — добавляет косметолог.

Что касается масок для лица, Татьяна Отечко советует наносить их один-два раза в неделю, в зависимости от действия.

Фото: Depositphotos

Этап шесть: сыворотка

— Сыворотка представляет собой концентрированный состав активных компонентов для решения определенной проблемы кожи, — отмечает Отечко.

Как наносить сыворотку? 

Достаточно двух-трех капель средства. Их следует распределить легкими вбивающими движениями.

— Использовать сыворотку необходимо утром или вечером на очищенную кожу (кратность нанесения зависит от показаний/состава средства/времени года). Через 10 мин после сыворотки нанесите на кожу крем для лица — он закрепит результат, — советует косметолог.

Этап семь: увлажняющий крем

По словам Отечко, этот этап необходимо выполнять всем!

— Главное, что хочу сказать — он нужен всем без исключения. Недостаток увлажнения приведет не только к сухости, обезвоженности и потере эластичности, но и к повышенной активности сальных желез, — добавляет косметолог.

Использовать крем необходимо каждый день: обязательно утром и вечером, после очищения/тонизирования.

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