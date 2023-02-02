Ежедневный уход за кожей — важный процесс, который влияет на состояние и внешний вид лица. В любом возрасте за кожей лица необходимо ухаживать, используя различные косметические средства.
Тщательное, мягкое ежедневное очищение и хороший увлажняющий уход помогут сохранить кожу здоровой. А индивидуально подобранные косметические средства защитят ваше лицо от вредных внешних воздействий.
Уход за кожей лица может охватывать множество различных средств, процедур и ритуалов, однако существует базовый уход, который нужно выполнять ежедневно. За это кожа точно будет вам благодарна!
Факты ICTV узнали, что предполагает базовый уход за кожей лица и как его правильно выполнять.
Базовый уход за кожей лица: основные этапы
Косметолог Татьяна Отечко отмечает, что существует несколько этапов основного домашнего ухода за кожей лица.
Первый этап: очищение/демакияж
Демакияж – это очищение лица от остатков декоративной косметики.
— Тональные основы, ВВ и СС-крема сначала удаляем с кожи с помощью мицеллярной воды или специализированного молочка, — отмечает Отечко.
По словам косметолога, уже давно доказано, что простого очищения недостаточно. Пропускать этап демакияжа не стоит, ведь это может привести к плохим последствиям (например, к угревой сыпи или акне).
— Самое распространенное средство для демакияжа — мицеллярная вода. Эта водичка — лосьон на водной основе, содержащий мицеллы, которые растворяют жиросодержащие загрязнения и макияж, не разрушая защитный барьер кожи, — говорит Отечко.
Мицеллярная вода хорошо снимает стойкий макияж, но для водостойкой косметики лучше использовать другое средство. Например, гидрофильное масло (оно предназначено для снятия именно водостойкого макияжа).
— Наносить масло необходимо массажными движениями на сухую кожу. При контакте с водой оно превращается в легкую сыворотку и смывается, не оставляя жирных следов, — отмечает косметолог.
Еще существуют масляные средства для снятия макияжа (двухфазные). Эти средства на 50% состоят из масла, которое в спокойном состоянии отделяется от остальной массы.
— Масляные средства очень хорошо справляются со стойкой косметикой, главное — не забывать их взбалтывать перед нанесением, — советует Отечко.
Если сегодня вы не наносили декоративную косметику, можно сразу переходить ко второму этапу.
Второй этап: очищение (обязательно утро/вечер)
Очищение — также важный этап в уходе за кожей лица!
— Утром мы очищаем кожу для того, чтобы устранить продукты жизнедеятельности клеток кожи, накопившиеся за ночь. А вечером — устраняем с кожи остатки пыли и кожного сала, — говорит Отечко.
Очищать кожу можно с помощью различных гелей и пенок для умывания. Для положительного результата советуем посетить косметолога, который подберет для вашей кожи необходимое очищающее средство.
Тщательная очистка является одним из главных шагов к эффективному уходу за кожей. Эти средства удаляют грязь, пот, кожное сало и остатки макияжа, и готовят кожу к дальнейшему уходу.
Этап три: тонизирование
— Много средств для очистки самостоятельно восстанавливают pH-кожи, поэтому необходима ли она индивидуально для вас — лучше уточнить у вашего косметолога, — советует Отечко.
Косметолог добавляет, что при сухой/обезвоженной коже уход можно дополнить тоником/лосьоном с увлажняющим действием, без содержания спирта.
А для жирной/проблемной кожи – возможен вариант введения кислот.
Не стоит самостоятельно выбирать тонизирующие средства, лучше проконсультируйтесь со специалистом!
Этап четыре: крем для периорбитальной зоны
Этот этап касается взрослых женщин, однако не всегда.
— Часто крем под глаза назначается с 25 лет, для того, чтобы дать дополнительное увлажнение и препятствовать первым возрастным изменениям, — говорит косметолог.
Этап пять: отшелушивание
Удаление отмерших клеток или отшелушивание — один из важных этапов ухода за кожей, но это индивидуальный процесс.
К процедуре нужно относиться внимательно, а также важно следить за реакцией своей кожи. От этого будет зависеть результат и отсутствие побочных эффектов.
— Отшелушивание позволяет выровнять тон кожи и сделать ее более гладкой, а также значительно повышает эффективность домашнего ухода, то есть все дальнейшие средства, которые вы будете наносить, будут проникать в кожу глубже и качественнее, — отмечает косметолог.
Как часто необходимо проводить данный этап ухода:
- для жирной/комбинированной кожи — 1 раз в неделю;
- для сухой/нормальной кожи — 1 раз в 2 недели.
Исключение: тонкая кожа с проявлениями купероза. Таким пациентам запрещены любые агрессивные процедуры.
Средства, которые будут способствовать отшелушиванию: кислотный пилинг для домашнего ухода и механический пилинг (скраб, гоммаж), маска.
— Основное противопоказание — нарушение целостности кожного покрова, а также разнообразные заболевания: инфекционные, герпетические, аллергические и другие, — добавляет косметолог.
Что касается масок для лица, Татьяна Отечко советует наносить их один-два раза в неделю, в зависимости от действия.
Этап шесть: сыворотка
— Сыворотка представляет собой концентрированный состав активных компонентов для решения определенной проблемы кожи, — отмечает Отечко.
Как наносить сыворотку?
Достаточно двух-трех капель средства. Их следует распределить легкими вбивающими движениями.
— Использовать сыворотку необходимо утром или вечером на очищенную кожу (кратность нанесения зависит от показаний/состава средства/времени года). Через 10 мин после сыворотки нанесите на кожу крем для лица — он закрепит результат, — советует косметолог.
Этап семь: увлажняющий крем
По словам Отечко, этот этап необходимо выполнять всем!
— Главное, что хочу сказать — он нужен всем без исключения. Недостаток увлажнения приведет не только к сухости, обезвоженности и потере эластичности, но и к повышенной активности сальных желез, — добавляет косметолог.
Использовать крем необходимо каждый день: обязательно утром и вечером, после очищения/тонизирования.