Ежедневный уход за кожей — важный процесс, который влияет на состояние и внешний вид лица. В любом возрасте за кожей лица необходимо ухаживать, используя различные косметические средства.

Тщательное, мягкое ежедневное очищение и хороший увлажняющий уход помогут сохранить кожу здоровой. А индивидуально подобранные косметические средства защитят ваше лицо от вредных внешних воздействий.

Уход за кожей лица может охватывать множество различных средств, процедур и ритуалов, однако существует базовый уход, который нужно выполнять ежедневно. За это кожа точно будет вам благодарна!

Сейчас смотрят Факты ICTV узнали, что предполагает базовый уход за кожей лица и как его правильно выполнять. Базовый уход за кожей лица: основные этапы Косметолог Татьяна Отечко отмечает, что существует несколько этапов основного домашнего ухода за кожей лица. Первый этап: очищение/демакияж Демакияж – это очищение лица от остатков декоративной косметики. — Тональные основы, ВВ и СС-крема сначала удаляем с кожи с помощью мицеллярной воды или специализированного молочка, — отмечает Отечко. По словам косметолога, уже давно доказано, что простого очищения недостаточно. Пропускать этап демакияжа не стоит, ведь это может привести к плохим последствиям (например, к угревой сыпи или акне). — Самое распространенное средство для демакияжа — мицеллярная вода. Эта водичка — лосьон на водной основе, содержащий мицеллы, которые растворяют жиросодержащие загрязнения и макияж, не разрушая защитный барьер кожи, — говорит Отечко. Мицеллярная вода хорошо снимает стойкий макияж, но для водостойкой косметики лучше использовать другое средство. Например, гидрофильное масло (оно предназначено для снятия именно водостойкого макияжа). — Наносить масло необходимо массажными движениями на сухую кожу. При контакте с водой оно превращается в легкую сыворотку и смывается, не оставляя жирных следов, — отмечает косметолог. Еще существуют масляные средства для снятия макияжа (двухфазные). Эти средства на 50% состоят из масла, которое в спокойном состоянии отделяется от остальной массы. — Масляные средства очень хорошо справляются со стойкой косметикой, главное — не забывать их взбалтывать перед нанесением, — советует Отечко. Если сегодня вы не наносили декоративную косметику, можно сразу переходить ко второму этапу. Второй этап: очищение (обязательно утро/вечер) Очищение — также важный этап в уходе за кожей лица! — Утром мы очищаем кожу для того, чтобы устранить продукты жизнедеятельности клеток кожи, накопившиеся за ночь. А вечером — устраняем с кожи остатки пыли и кожного сала, — говорит Отечко. Очищать кожу можно с помощью различных гелей и пенок для умывания. Для положительного результата советуем посетить косметолога, который подберет для вашей кожи необходимое очищающее средство. Тщательная очистка является одним из главных шагов к эффективному уходу за кожей. Эти средства удаляют грязь, пот, кожное сало и остатки макияжа, и готовят кожу к дальнейшему уходу. Этап три: тонизирование — Много средств для очистки самостоятельно восстанавливают pH-кожи, поэтому необходима ли она индивидуально для вас — лучше уточнить у вашего косметолога, — советует Отечко. Косметолог добавляет, что при сухой/обезвоженной коже уход можно дополнить тоником/лосьоном с увлажняющим действием, без содержания спирта. А для жирной/проблемной кожи – возможен вариант введения кислот. Не стоит самостоятельно выбирать тонизирующие средства, лучше проконсультируйтесь со специалистом! Этап четыре: крем для периорбитальной зоны Этот этап касается взрослых женщин, однако не всегда. — Часто крем под глаза назначается с 25 лет, для того, чтобы дать дополнительное увлажнение и препятствовать первым возрастным изменениям, — говорит косметолог. Этап пять: отшелушивание Удаление отмерших клеток или отшелушивание — один из важных этапов ухода за кожей, но это индивидуальный процесс. К процедуре нужно относиться внимательно, а также важно следить за реакцией своей кожи. От этого будет зависеть результат и отсутствие побочных эффектов. — Отшелушивание позволяет выровнять тон кожи и сделать ее более гладкой, а также значительно повышает эффективность домашнего ухода, то есть все дальнейшие средства, которые вы будете наносить, будут проникать в кожу глубже и качественнее, — отмечает косметолог. Как часто необходимо проводить данный этап ухода: для жирной/комбинированной кожи — 1 раз в неделю;

для сухой/нормальной кожи — 1 раз в 2 недели. Исключение: тонкая кожа с проявлениями купероза. Таким пациентам запрещены любые агрессивные процедуры. Средства, которые будут способствовать отшелушиванию: кислотный пилинг для домашнего ухода и механический пилинг (скраб, гоммаж), маска. — Основное противопоказание — нарушение целостности кожного покрова, а также разнообразные заболевания: инфекционные, герпетические, аллергические и другие, — добавляет косметолог. Что касается масок для лица, Татьяна Отечко советует наносить их один-два раза в неделю, в зависимости от действия. Этап шесть: сыворотка — Сыворотка представляет собой концентрированный состав активных компонентов для решения определенной проблемы кожи, — отмечает Отечко. Как наносить сыворотку? Достаточно двух-трех капель средства. Их следует распределить легкими вбивающими движениями. — Использовать сыворотку необходимо утром или вечером на очищенную кожу (кратность нанесения зависит от показаний/состава средства/времени года). Через 10 мин после сыворотки нанесите на кожу крем для лица — он закрепит результат, — советует косметолог. Этап семь: увлажняющий крем По словам Отечко, этот этап необходимо выполнять всем! — Главное, что хочу сказать — он нужен всем без исключения. Недостаток увлажнения приведет не только к сухости, обезвоженности и потере эластичности, но и к повышенной активности сальных желез, — добавляет косметолог. Использовать крем необходимо каждый день: обязательно утром и вечером, после очищения/тонизирования. Читайте также: Ухоженные волосы и чистая кожа: как приготовить скраб для кожи головы

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