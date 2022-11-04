Каждая женщина мечтает о здоровых волосах. Чтобы прическа всегда выглядела идеально, уход за волосами должен быть регулярным и проходить в несколько этапов.

Первый этап – использование скраба для кожи головы. Он тщательно очищает кожу, улучшает кровообращение и питает волосяную луковицу.

Кроме того, скраб укрепляет и ускоряет рост волос. После его использования волосы выглядят ухоженными, а кожа головы невероятно чистая.

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Цена таких скрабов – от 80 грн до 600 грн. Все зависит от компонентов, состава продукта и изготовителя.

Приготовить действенный скраб для кожи головы можно и в домашних условиях. Домашние скрабы не уступают магазинным в эффективности, а стоят гораздо дешевле.

Как приготовить скраб для кожи головы в домашних условиях – узнавали Факты ICTV.

Скраб для кожи головы с морской солью

Это один из самых действенных вариантов, поскольку поможет отшелушить омертвевшие частицы кожи и сделает волосы более насыщенными.

Кроме того, в скрабы можно добавить отдельные компоненты, которые помогут справиться именно с вашей проблемой. Например, если у вас сильно выпадают волосы — добавьте репейное масло, а от перхоти спасет масло чайного дерева, для укрепления волос используйте масло ромашки и т.д.

Итак, для приготовления скраба понадобится:

морская соль мелкого помола – 2 ст. л;

вода – 2 ст. л;

питательное масло – несколько капель.

В миске соедините морскую соль с водой и тщательно перемешайте. У вас должна получиться консистенция не очень редкой каши.

К массе добавьте несколько капель растительного масла и снова перемешайте. В общем, это все. Скраб готов!

Теперь небольшое количество средства нанесите на влажные волосы в прикорневой зоне. Сделайте массаж кожи головы легкими похлопывающими движениями кончиков пальцев, постепенно растирая скраб. Массируйте голову 3-5 мин.

Скраб нужно тщательно смывать большим количеством воды. Обязательно промойте волосы шампунем. После применения не забудьте о дополнительном питании – нанесите маску и кондиционер.

Использовать скраб перед каждой мойкой головы не стоит. Поскольку он выполняет роль пилинга, наносить его нужно раз в неделю.