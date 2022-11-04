Кожна жінка мріє про доглянуте та здорове волосся. Аби зачіска завжди виглядала ідеально, догляд за волоссям повинен бути регулярним та проходити у кілька етапів.

Перший етап – використання скрабу для шкіри голови. Він ретельно очищує, покращує кровообіг та живить волосяну цибулину.

Крім того, скраб зміцнює та значно пришвидшує ріст волосся. Після його використання волосся виглядає доглянутим, а шкіра голови неймовірно чиста.

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Ціна таких скрабів – від 80 грн до 600 грн. Усе залежить від компонентів, складу продукту та виробника.

Приготувати дієвий скраб для шкіри голови можна і в домашніх умовах. Домашні скраби не поступаються магазинним в ефективності, а коштують набагато дешевше.

Як приготувати скраб для шкіри голови в домашніх умовах – дізнавалися Факти ICTV.

Скраб для шкіри голови з морською сіллю

Це один з найдієвіших варіантів, оскільки допоможе відлущити змертвілі частинки шкіри та зробить волосся більш насиченим.

Крім того, до скрабу можна додати окремі компоненти, які допоможуть впоратися саме з вашою проблемою. Наприклад, якщо у вас сильно випадає волосся – додайте репʼяхову олію, а від лупи врятує олія чайного дерева, для зміцнення волосся використовуйте олію ромашки тощо.

Отож, для приготування скрабу, знадобиться:

морська сіль дрібного помелу — 2 ст. л;

вода – 2 ст. л;

живильна олія – кілька крапель.

У мисці зʼєднайте морську сіль з водою та ретельно перемішайте. У вас має вийти консистенція не дуже рідкої каші.

До маси додайте кілька крапель олії та знову перемішайте. Загалом, це все. Скраб готовий!

Тепер невелику кількість засобу нанесіть на вологе волосся в прикореневій зоні. Зробіть масаж шкіри голови легкими рухами кінчиків пальців, поступово розтираючи скраб. Масажуйте голову 3-5 хв.

Скраб потрібно ретельно змити великою кількістю води. Обовʼязково промийте волосся шампунем. Після застосування не забудьте про додаткове живлення – нанесіть маску та кондиціонер.

Використовувати скраб перед кожним миттям голови не варто. Оскільки він виконує роль пілінгу, наносити його потрібно раз на тиждень.