Крохмаль – корисний продукт не лише на кухні. Його часто використовують у косметичних цілях, а саме – для приготування різноманітних масок.
Наприклад, маски для волосся з крохмалем роблять пасма пружними, об’ємними та гладенькими, а маска для обличчя з крохмалем розгладжує зморшки.
Факти ICTV запитали у дерматолога про користь та шкоду масок для обличчя з крохмалем та як їх приготувати в домашніх умовах.
Маска для обличчя з крохмалем
Лікар-дерматокосметолог з міжнародним досвідом Дарія Тіщенко проти будь-яких домашніх масок.
– Я проти таких методів догляду за шкірою. У своїй практиці я використовую лише професійну косметику, якій довіряю, – зазначає лікар.
Справа тут не конкретно у масках з крохмалем, а загалом у домашніх варіантах догляд за шкірою обличчя.
– Кожен лікар має свої професійні засоби, які призначає пацієнту, – додає Тіщенко.
Незважаючи на експертні думки косметологів та лікарів, жінки часто роблять домашні маски, які приносять непоганий результат. За відгуками, маска з крохмалем здатна візуально розгладити зморшки та робить шкіру більш пружною.
Перед використанням домашніх засобів слід проконсультуватися з косметологом чи дерматологом, а також перевірити чи немає у вас алергій на певні інгредієнти.
Рецепт маски з крохмалем проти зморшок
Інгредієнти:
- крохмаль – 1 ст. л;
- вода – 150 мл.
Приготування:
- Змішайте крохмаль з 100 мл холодної води.
- Ретельно перемішуйте до утворення однорідної маси.
- Залиште маску на 5-10 хв., щоби крохмаль загустів.
- У цей час налийте у каструлю 50 мл води та доведіть до кипіння.
- Тонким струменем вливайте крохмалеву масу до гарячої води, постійно помішуючи, щоби не утворилися грудочки.
- Перемішуйте доти, доки маска не загустіє.
- Дайте масі постояти та охолонути до кімнатної температури.
- Нанесіть маску на усе обличчя.
- Тримати її варто 15-25 хв.
По закінченні часу змийте маску теплою водою та насухо витріть обличчя. Застосовувати домашній ботокс варто один раз на тиждень.
Рецепт маски з крохмалем та сметаною
Цей варіант підійде тим, хто страждає від сухості та лущення шкіри. Для маски вам знадобиться:
- крохмаль – 2 ст. л;
- сметана – 1 ст. л.
Приготування:
- У посудині змішайте крохмаль зі сметаною та поставте їх на водяну баню.
- Протягом 2-5 хв. постійно помішуйте маску.
- Коли маса загусне, можна знімати з водяної бані.
- Маску кімнатної температури нанесіть товстим шаром на обличчя та залиште на 30 хв.
Змивати крохмально-сметанкову маску варто теплою водою, не використовуючи додаткових косметичних засобів.
Є ще один спосіб приготування маски зі сметаною, яка допоможе візуально омолодити шкіру. Вам знадобиться:
- крохмаль – 1 ст. л;
- сметана – 1 ст. л;
- яєчний білок – 1 шт.
Приготування:
- Усі компоненти ретельно перемішайте виделкою чи вінчиком до однорідності.
- Залиште масу при кімнатній температурі на 60 хв.
- По закінченні часу нанесіть на обличчя та почекайте 20 хв.
- Змийте прохолодною водою.
Таку маску можна використовувати 1-2 рази на тиждень.
Варто зазначити, що для маски слід використовувати сметану 15% жирності і вище.