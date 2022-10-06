Крохмаль – корисний продукт не лише на кухні. Його часто використовують у косметичних цілях, а саме – для приготування різноманітних масок.

Наприклад, маски для волосся з крохмалем роблять пасма пружними, об’ємними та гладенькими, а маска для обличчя з крохмалем розгладжує зморшки.

Факти ICTV запитали у дерматолога про користь та шкоду масок для обличчя з крохмалем та як їх приготувати в домашніх умовах.

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Маска для обличчя з крохмалем

Лікар-дерматокосметолог з міжнародним досвідом Дарія Тіщенко проти будь-яких домашніх масок.

– Я проти таких методів догляду за шкірою. У своїй практиці я використовую лише професійну косметику, якій довіряю, – зазначає лікар.

Справа тут не конкретно у масках з крохмалем, а загалом у домашніх варіантах догляд за шкірою обличчя.

– Кожен лікар має свої професійні засоби, які призначає пацієнту, – додає Тіщенко.

Незважаючи на експертні думки косметологів та лікарів, жінки часто роблять домашні маски, які приносять непоганий результат. За відгуками, маска з крохмалем здатна візуально розгладити зморшки та робить шкіру більш пружною.

Перед використанням домашніх засобів слід проконсультуватися з косметологом чи дерматологом, а також перевірити чи немає у вас алергій на певні інгредієнти.

Рецепт маски з крохмалем проти зморшок

Інгредієнти:

крохмаль – 1 ст. л;

вода – 150 мл.

Приготування:

Змішайте крохмаль з 100 мл холодної води. Ретельно перемішуйте до утворення однорідної маси. Залиште маску на 5-10 хв., щоби крохмаль загустів. У цей час налийте у каструлю 50 мл води та доведіть до кипіння. Тонким струменем вливайте крохмалеву масу до гарячої води, постійно помішуючи, щоби не утворилися грудочки. Перемішуйте доти, доки маска не загустіє. Дайте масі постояти та охолонути до кімнатної температури. Нанесіть маску на усе обличчя. Тримати її варто 15-25 хв.

По закінченні часу змийте маску теплою водою та насухо витріть обличчя. Застосовувати домашній ботокс варто один раз на тиждень.

Рецепт маски з крохмалем та сметаною

Цей варіант підійде тим, хто страждає від сухості та лущення шкіри. Для маски вам знадобиться:

крохмаль – 2 ст. л;

сметана – 1 ст. л.

Приготування:

У посудині змішайте крохмаль зі сметаною та поставте їх на водяну баню. Протягом 2-5 хв. постійно помішуйте маску. Коли маса загусне, можна знімати з водяної бані. Маску кімнатної температури нанесіть товстим шаром на обличчя та залиште на 30 хв.

Змивати крохмально-сметанкову маску варто теплою водою, не використовуючи додаткових косметичних засобів.

Є ще один спосіб приготування маски зі сметаною, яка допоможе візуально омолодити шкіру. Вам знадобиться:

крохмаль – 1 ст. л;

сметана – 1 ст. л;

яєчний білок – 1 шт.

Приготування:

Усі компоненти ретельно перемішайте виделкою чи вінчиком до однорідності. Залиште масу при кімнатній температурі на 60 хв. По закінченні часу нанесіть на обличчя та почекайте 20 хв. Змийте прохолодною водою.

Таку маску можна використовувати 1-2 рази на тиждень.

Варто зазначити, що для маски слід використовувати сметану 15% жирності і вище.