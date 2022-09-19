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Як приготувати маску для волосся з дріжджами: покроковий рецепт

19 Вересня 2022, 16:38
Анна Голішевська Редакторка сайту
Маска для волосся
Джерело: Unsplash

Вважається, що найефективніша маска для покращення стану та росту волосся – з медом та яйцем. Але маска для волосся з дріжджами не поступається їй за результативністю.

Дріжджова маска чудово захищає від випадіння волосся, зволожує та посилює ріст та живлення волосся.

Як приготувати маску для волосся з дріжджами – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Маска для волосся з дріжджами

Маска для волосся з дріжджами підійде для будь-якого типу волосся, вона живить шкіру голови, зволожує її, відновлює волосся по всій довжині, прискорює ріст і робить його блискучим.

Рецепт маски для волосся з дріжджами

Інгредієнти:

  • живі дріжджі – 2 ст. л;
  • мед – 1 ст. л;
  • кефір – 200 мл.

Приготування:

  1. Дріжджі, мед та теплий кефір змішати та залишити в теплому місці на 30 хв.
  2. Нанесіть отриману суміш на шкіру голови та довжину волосся.
  3. Залишіть дріжджову маску на 40 хв.
  4. Коли час мине, змийте маску водою з шампунем.
  5. Для кращого результату нанесіть бальзам для волосся та сушіть його без використання фену.

Щоб ефект був помітнішим, дріжджову маску необхідно робити курсом – 2 рази на тиждень протягом 7-8 тижнів.

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