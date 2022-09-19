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Красота

Как приготовить маску для волос с дрожжами: пошаговый рецепт

19 сентября 2022, 16:38
Анна Голишевская Редактор сайта
Маска для волосся
Источник: Unsplash

Считается, что самая эффективная маска для улучшения состояния и роста волос – с медом и яйцом. Но маска для волос с дрожжами не уступает ей в результативности.

Дрожжевая маска отлично защищает от выпадения волос, увлажняет и усиливает рост и питание волос.

Как приготовить маску для волос с дрожжами — далее в материале Фактов ICTV.

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Маска для волос с дрожжами

Маска для волос с дрожжами подойдет для любого типа волос, она питает кожу головы, увлажняет ее, восстанавливает волосы по всей длине, ускоряет рост и делает их блестящими.

Рецепт маски для волос с дрожжами

Ингредиенты:

  • живые дрожжи –  2 ст. л;
  • мед –  1 ст. л;
  • кефир –  200 мл.

Приготовление: 

  1. Дрожжи, мед и теплый кефир смешать и оставить в теплом месте на 30 минут.
  2. Нанесите полученную смесь на кожу головы и длину волос.
  3. Оставьте дрожжевую маску на 40 минут.
  4. Когда время истечет, смойте маску водой с шампунем.
  5. Для лучшего результата нанесите бальзам для волос и сушите волосы без использования фена.

Для того, чтобы был заметный эффект, дрожжевую маску необходимо делать курсом –  2 раза в неделю в течение 7-8 недель.

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