Считается, что самая эффективная маска для улучшения состояния и роста волос – с медом и яйцом. Но маска для волос с дрожжами не уступает ей в результативности.

Дрожжевая маска отлично защищает от выпадения волос, увлажняет и усиливает рост и питание волос.

Как приготовить маску для волос с дрожжами — далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Маска для волос с дрожжами

Маска для волос с дрожжами подойдет для любого типа волос, она питает кожу головы, увлажняет ее, восстанавливает волосы по всей длине, ускоряет рост и делает их блестящими.

Рецепт маски для волос с дрожжами

Ингредиенты:

живые дрожжи – 2 ст. л;

мед – 1 ст. л;

кефир – 200 мл.

Приготовление:

Дрожжи, мед и теплый кефир смешать и оставить в теплом месте на 30 минут. Нанесите полученную смесь на кожу головы и длину волос. Оставьте дрожжевую маску на 40 минут. Когда время истечет, смойте маску водой с шампунем. Для лучшего результата нанесите бальзам для волос и сушите волосы без использования фена.

Для того, чтобы был заметный эффект, дрожжевую маску необходимо делать курсом – 2 раза в неделю в течение 7-8 недель.