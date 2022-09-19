Считается, что самая эффективная маска для улучшения состояния и роста волос – с медом и яйцом. Но маска для волос с дрожжами не уступает ей в результативности.
Дрожжевая маска отлично защищает от выпадения волос, увлажняет и усиливает рост и питание волос.
Как приготовить маску для волос с дрожжами — далее в материале Фактов ICTV.
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Маска для волос с дрожжами
Маска для волос с дрожжами подойдет для любого типа волос, она питает кожу головы, увлажняет ее, восстанавливает волосы по всей длине, ускоряет рост и делает их блестящими.
Рецепт маски для волос с дрожжами
Ингредиенты:
- живые дрожжи – 2 ст. л;
- мед – 1 ст. л;
- кефир – 200 мл.
Приготовление:
- Дрожжи, мед и теплый кефир смешать и оставить в теплом месте на 30 минут.
- Нанесите полученную смесь на кожу головы и длину волос.
- Оставьте дрожжевую маску на 40 минут.
- Когда время истечет, смойте маску водой с шампунем.
- Для лучшего результата нанесите бальзам для волос и сушите волосы без использования фена.
Для того, чтобы был заметный эффект, дрожжевую маску необходимо делать курсом – 2 раза в неделю в течение 7-8 недель.
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