Все женщины мечтают о блестящих, здоровых и густых волосах. Именно поэтому большая часть девушек регулярно посещает салоны, где делает различные процедуры для улучшения состояния своих прядей.
Одна из самых популярных салонных процедур — ламинирование волос. Сделать его можно не только в салоне с профессиональными средствами, но и в домашних условиях.
Как сделать средство для ламинирования в домашних условиях и о правилах самостоятельного ламинирования — далее в материале Фактов ICTV.
Средство для ламинирования
Один из самых действенных вариантов домашнего ламинирования — желатин. Желатиновое ламинирование избавляет волосы от сухости и тусклости, кроме того, оно идеально подходит для окрашенных волос.
Ламинирование с желатином укрепляет каждый волосок и делает волосы более блестящими. Кроме того, желатин выравнивает поверхность волоса и придает им объем.
Итак, для приготовления такого средства вам понадобится:
- шампунь;
- бальзам;
- желатин.
Для приготовления вам необходимо:
- Смешать в сосуде одну столовую ложку желатина и три столовых ложки горячей воды.
- Тщательно перемешать смесь, чтобы не осталось комочков.
- Оставить желатин на 20-25 мин (он должен загустеть и набухнуть).
- В полученную массу добавить пол столовой ложки своего бальзама, маски или кондиционера, который вы обычно используете во время мытья волос.
- Если масса получилась слишком жидкой, добавьте еще немного бальзама, однако не переусердствуйте, иначе не будет нужного эффекта.
Важно отметить, чем длиннее у вас волосы, тем больше средства вам нужно. Главное — соблюдать пропорции 1: 3.
Правила нанесения средства для ламинирования
Чтобы домашнее ламинирование действительно имело эффект, нужно придерживаться нескольких простых правил:
- Готовую смесь нужно равномерно наносить на чистые, влажные (не мокрые) волосы.
- На голову нужно надеть шапочку для душа или замотать волосы в пищевую пленку.
- Голову следует укрыть полотенцем (волосы должны быть в тепле).
- Чтобы достичь эффекта ламинирования, нужно нагреть волосы феном — горячим воздухом водить вокруг волос 10-15 мин.
- Желатиновый раствор нужно держать на волосах около 30 мин (после фена).
- Смывать смесь нужно теплой водой без дополнительных средств.
- Чтобы закрепить эффект, приготовьте лимонный раствор (чайную ложку лимонного сока разведите в литре воды). Лимонной водой ополосните волосы.
- После ламинирования можно не использовать спреи или дополнительные средства для ухода за волосами.
Если делать такое ламинирование регулярно (раз в неделю), через определенное время, волосы будут всегда выглядеть как после салона.