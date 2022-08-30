Все женщины мечтают о блестящих, здоровых и густых волосах. Именно поэтому большая часть девушек регулярно посещает салоны, где делает различные процедуры для улучшения состояния своих прядей.

Одна из самых популярных салонных процедур — ламинирование волос. Сделать его можно не только в салоне с профессиональными средствами, но и в домашних условиях.

Как сделать средство для ламинирования в домашних условиях и о правилах самостоятельного ламинирования — далее в материале Фактов ICTV.

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Средство для ламинирования

Один из самых действенных вариантов домашнего ламинирования — желатин. Желатиновое ламинирование избавляет волосы от сухости и тусклости, кроме того, оно идеально подходит для окрашенных волос.

Ламинирование с желатином укрепляет каждый волосок и делает волосы более блестящими. Кроме того, желатин выравнивает поверхность волоса и придает им объем.

Итак, для приготовления такого средства вам понадобится:

шампунь;

бальзам;

желатин.

Для приготовления вам необходимо:

Смешать в сосуде одну столовую ложку желатина и три столовых ложки горячей воды. Тщательно перемешать смесь, чтобы не осталось комочков. Оставить желатин на 20-25 мин (он должен загустеть и набухнуть). В полученную массу добавить пол столовой ложки своего бальзама, маски или кондиционера, который вы обычно используете во время мытья волос. Если масса получилась слишком жидкой, добавьте еще немного бальзама, однако не переусердствуйте, иначе не будет нужного эффекта.

Важно отметить, чем длиннее у вас волосы, тем больше средства вам нужно. Главное — соблюдать пропорции 1: 3.

Правила нанесения средства для ламинирования

Чтобы домашнее ламинирование действительно имело эффект, нужно придерживаться нескольких простых правил:

Готовую смесь нужно равномерно наносить на чистые, влажные (не мокрые) волосы.

На голову нужно надеть шапочку для душа или замотать волосы в пищевую пленку.

Голову следует укрыть полотенцем (волосы должны быть в тепле).

Чтобы достичь эффекта ламинирования, нужно нагреть волосы феном — горячим воздухом водить вокруг волос 10-15 мин.

Желатиновый раствор нужно держать на волосах около 30 мин (после фена).

(после фена). Смывать смесь нужно теплой водой без дополнительных средств .

. Чтобы закрепить эффект, приготовьте лимонный раствор (чайную ложку лимонного сока разведите в литре воды). Лимонной водой ополосните волосы.

(чайную ложку лимонного сока разведите в литре воды). Лимонной водой ополосните волосы. После ламинирования можно не использовать спреи или дополнительные средства для ухода за волосами.

Если делать такое ламинирование регулярно (раз в неделю), через определенное время, волосы будут всегда выглядеть как после салона.