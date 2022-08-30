Усі жінки мріють про блискуче, здорове та густе волосся. Саме тому більша частина дівчат регулярно відвідує салони, де робить різноманітні процедури для покращення стану своїх пасм.

Одна з найпопулярніших салонних процедур – ламінування волосся. Зробити його можна не лише у салоні з професійними засобами, а й у домашніх умовах.

Як зробити засіб для ламінування в домашніх умовах та про правила самостійного ламінування – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Засіб для ламінування

Один з найдієвіших варіантів домашнього ламінування – желатин. Желатинове ламінування рятує волосся від сухості та тьмяності, крім того, воно ідеально підходить для пофарбованого волосся.

Ламінування з желатином зміцнює кожен волосок і робить волосся більш блискучим. Крім того, желатин вирівнює поверхню волосся і додає йому об’єм.

Отож, для приготування такого засобу вам знадобиться:

шампунь;

бальзам;

желатин – пів пачки.

Для приготування вам необхідно:

Змішати у посудині одну столову ложку желатину та три столових ложки гарячої води.

Ретельно перемішати суміш, щоб не залишилося грудочок.

Залишити желатин на 20-25 хв (він має загустіти та набухнути).

В отриману масу додати пів столової ложки свого бальзаму, маски або кондиціонера, який ви зазвичай використовуєте під час миття волосся.

Якщо маса вийшла занадто рідкою, додайте ще трохи бальзаму, однак не перестарайтеся, бо інакше не буде потрібного ефекту.

Важливо зазначити, чим довше у вас волосся, тим більше засобу вам потрібно. Головне – дотримуватися пропорції 1:3.

Правила нанесення засобу для ламінування

Щоб домашнє ламінування дійсно мало ефект, потрібно дотримуватися кількох простих правил:

Готову суміш потрібно рівномірно наносити на чисте, вологе (не мокре) волосся.

На голову потрібно вдягнути шапочку для душу або замотати волосся у харчову плівку.

Голову слід вкрити рушником (волосся має бути у теплі).

Щоб досягти ефекту ламінування, потрібно нагріти волосся феном – гарячим повітрям водити навколо волосся 10-15 хв.

Желатиновий розчин потрібно тримати на волоссі близько 30 хв (після фену).

(після фену). Змивати суміш потрібно теплою водою без додаткових засобів.

Щоб закріпити ефект, приготуйте лимонний розчин (чайну ложку лимонного соку розведіть у літрі води). Лимонною водою ополосніть волосся.

(чайну ложку лимонного соку розведіть у літрі води). Лимонною водою ополосніть волосся. Після ламінування можна не використовувати спреї чи додаткові засоби для догляду за волоссям.

Якщо робити таке ламінування регулярно (раз на тиждень), через певний час, волосся буде завжди виглядати як після салону.