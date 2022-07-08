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Гірчична маска для росту волосся: як приготувати

8 Липня 2022, 17:40
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Гірчична маска для росту волосся: як приготувати
Джерело: Depositphotos

Гірчична маска – один з найефективніших способів пришвидшити ріст волосся. Спеціальна маска з гірчицею допоможе відростити до трьох сантиметрів волосся за місяць.

Як приготувати маску для волосся з гірчицею – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти

Вам знадобиться:

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  • гірчичний порошок – дві ст. л.;
  • куряче яйце;
  • кефір – дві ст. л.

Спосіб приготування

  1. Змішайте гірчичний порошок з кефіром до утворення однорідної маси.
  2. Додайте яйце.
  3. Ретельно перемішайте майбутню маску.
  4. Масажними рухами, нанесіть маску на шкіру голови.
  5. Вдягніть шапочку для душу та закутайте голову рушником – волосся повинно бути в теплі.
  6. Через 30 хв, помийте волосся з шампунем.

Маску варто використовувати два-три рази на тиждень протягом місяця. Потім можна зробити невелику перерву та повторити курс.

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