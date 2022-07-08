Гірчична маска – один з найефективніших способів пришвидшити ріст волосся. Спеціальна маска з гірчицею допоможе відростити до трьох сантиметрів волосся за місяць.
Як приготувати маску для волосся з гірчицею – читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти
Вам знадобиться:
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- гірчичний порошок – дві ст. л.;
- куряче яйце;
- кефір – дві ст. л.
Спосіб приготування
- Змішайте гірчичний порошок з кефіром до утворення однорідної маси.
- Додайте яйце.
- Ретельно перемішайте майбутню маску.
- Масажними рухами, нанесіть маску на шкіру голови.
- Вдягніть шапочку для душу та закутайте голову рушником – волосся повинно бути в теплі.
- Через 30 хв, помийте волосся з шампунем.
Маску варто використовувати два-три рази на тиждень протягом місяця. Потім можна зробити невелику перерву та повторити курс.