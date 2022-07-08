Гірчична маска – один з найефективніших способів пришвидшити ріст волосся. Спеціальна маска з гірчицею допоможе відростити до трьох сантиметрів волосся за місяць.

Як приготувати маску для волосся з гірчицею – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти

Вам знадобиться:

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гірчичний порошок – дві ст. л.;

куряче яйце;

кефір – дві ст. л.

Спосіб приготування

Змішайте гірчичний порошок з кефіром до утворення однорідної маси. Додайте яйце. Ретельно перемішайте майбутню маску. Масажними рухами, нанесіть маску на шкіру голови. Вдягніть шапочку для душу та закутайте голову рушником – волосся повинно бути в теплі. Через 30 хв, помийте волосся з шампунем.

Маску варто використовувати два-три рази на тиждень протягом місяця. Потім можна зробити невелику перерву та повторити курс.