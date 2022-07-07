Оливкова олія надзвичайна корисна для нашого волосся. Вона містить купу вітамінів, які насичують, живлять та відновлюють наші локони.

До складу оливкової олії входять насичені і ненасичені жирні кислоти, які утворюють невидиму плівку, захищаючи волосся від зовнішніх подразників.

Як приготувати маску для волосся з оливковою олією в домашніх умовах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Рецепт маски з оливковою олією

Така маска підійде будь-якому типу волосся. Оливкова олія сприяє інтенсивному відновленню від коренів до кінчиків.

Отож, вам знадобиться:

оливкова олія – три ст. л.;

– три ст. л.; мед – одна ст. л.;

– одна ст. л.; одна капсула вітаміну Е (можна купити у будь-якій аптеці).

Перше, що ви маєте зробити – поставити мед на водяну баню (він має бути рідкий). До теплого меду додайте оливкову олію.

Капсулу вітаміну Е необхідно розтерти в порошок, за допомогою ложки чи ножа. З’єднайте готовий порошок з медом та олією. Перемішайте до однорідності.

Наносити маску варту на чисте сухе волосся – розподіліть маску по всій довжині, відступаючи два-три см від коренів.

Вдягніть шапочку для душу. Тримати маску варто 30-50 хв.

По закінченню часу змийте маску за допомогою шампуню.