Оливкова олія надзвичайна корисна для нашого волосся. Вона містить купу вітамінів, які насичують, живлять та відновлюють наші локони.
До складу оливкової олії входять насичені і ненасичені жирні кислоти, які утворюють невидиму плівку, захищаючи волосся від зовнішніх подразників.
Як приготувати маску для волосся з оливковою олією в домашніх умовах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Рецепт маски з оливковою олією
Така маска підійде будь-якому типу волосся. Оливкова олія сприяє інтенсивному відновленню від коренів до кінчиків.
Отож, вам знадобиться:
- оливкова олія – три ст. л.;
- мед – одна ст. л.;
- одна капсула вітаміну Е (можна купити у будь-якій аптеці).
Перше, що ви маєте зробити – поставити мед на водяну баню (він має бути рідкий). До теплого меду додайте оливкову олію.
Капсулу вітаміну Е необхідно розтерти в порошок, за допомогою ложки чи ножа. З’єднайте готовий порошок з медом та олією. Перемішайте до однорідності.
Наносити маску варту на чисте сухе волосся – розподіліть маску по всій довжині, відступаючи два-три см від коренів.
Вдягніть шапочку для душу. Тримати маску варто 30-50 хв.
По закінченню часу змийте маску за допомогою шампуню.