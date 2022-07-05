Гірчична маска для волосся робить його блискучим, густим та пишним. Крім того, така маска сприяє швидкому росту волосся. Приготувати маску з гірчицею вдома зможе будь-хто.

Рецепт гірчичної маски для волосся – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти

Для приготування вам знадобиться:

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гірчичний порошок – дві ст. л.;

– дві ст. л.; гаряча вода – дві ст. л.;

– дві ст. л.; один яєчний жовток ;

; оливкова олія (можна замінити на будь-яку косметичну олію) – дві ст. л.;

(можна замінити на будь-яку косметичну олію) – дві ст. л.; цукор – дві ст. л.

Спосіб приготування

Розведіть гірчичний порошок у гарячій воді. Додайте інші інгредієнти – жовток, цукор, олію. Перемішайте усе до однорідності. Отриману суміш нанесіть на шкіру голови, уникаючи кінчиків. За бажання, волосся можете змастити олією. Залиште маску на 15-30 хв. Для кращого ефекту – одягніть шапочку для душу та закутайте волосся у рушник. По закінченню часу, змийте маску шампунем.

Аби пришвидшити ріст волосся, використовувати гірчичну маску достатньо два-три рази на тиждень протягом місяця. Потім зробіть перерву та повторіть курс.