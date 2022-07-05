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Краса

Сприяє швидкому росту волосся: як приготувати гірчичну маску

5 Липня 2022, 16:40
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Сприяє швидкому росту волосся: як приготувати гірчичну маску
Джерело: Depositphotos

Гірчична маска для волосся робить його блискучим, густим та пишним. Крім того, така маска сприяє швидкому росту волосся. Приготувати маску з гірчицею вдома зможе будь-хто.

Рецепт гірчичної маски для волосся – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти

Для приготування вам знадобиться:

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  • гірчичний порошок – дві ст. л.;
  • гаряча вода – дві ст. л.;
  • один яєчний жовток;
  • оливкова олія (можна замінити на будь-яку косметичну олію) – дві ст. л.;
  • цукор – дві ст. л.

Спосіб приготування

  1. Розведіть гірчичний порошок у гарячій воді.
  2. Додайте інші інгредієнти – жовток, цукор, олію.
  3. Перемішайте усе до однорідності.
  4. Отриману суміш нанесіть на шкіру голови, уникаючи кінчиків. За бажання, волосся можете змастити олією.
  5. Залиште маску на 15-30 хв. Для кращого ефекту – одягніть шапочку для душу та закутайте волосся у рушник.
  6. По закінченню часу, змийте маску шампунем.

Аби пришвидшити ріст волосся, використовувати гірчичну маску достатньо два-три рази на тиждень протягом місяця. Потім зробіть перерву та повторіть курс.

Теги
волосся Краса Рецепт
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