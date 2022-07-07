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Красота

Как приготовить маску для волос с оливковым маслом — пошаговый рецепт

7 июля 2022, 14:38
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить маску для волос с оливковым маслом — пошаговый рецепт
Источник: Depositphotos

Оливковое масло очень полезно для наших волос. Оно содержит кучу витаминов, которые насыщают, питают и восстанавливают наши локоны.

В состав оливкового масла входят насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, которые образуют невидимую пленку, защищая волосы от внешних раздражителей.

Как приготовить маску для волос с оливковым маслом в домашних условиях — читайте в материале Фактов ICTV.

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Рецепт маски с оливковым маслом

Такая маска подойдет любому типу волос. Оливковое масло способствует интенсивному восстановлению от корней до кончиков.

Итак, вам понадобится:

  • оливковое масло — три ст. л.;
  • мед — одна ст. л.;
  • одна капсула витамина Е (можно купить в любой аптеке).

Первое, что вы должны сделать — поставить мед на водяную баню (он должен быть жидкий). К теплому меду добавьте оливковое масло.

Капсулу витамина Е необходимо растереть в порошок, с помощью ложки или ножа. Соедините готовый порошок с медом и маслом. Перемешайте до однородности.

Наносить маску стражу на чистые сухие волосы — распределите маску по всей длине, отступая два-три см от корней.

Наденьте шапочку для душа. Держать маску стоит 30-50 мин.

По истечению времени смойте маску с помощью шампуня.

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