Крахмал — полезный продукт не только на кухне. Его часто используют в косметических целях, а именно — для приготовления разнообразных масок.
Например, маски для волос с крахмалом делают пряди упругими, объемными и гладкими, а маска для лица с крахмалом разглаживает морщины.
Факты ICTV спросили у дерматолога о пользе и вреде масок для лица с крахмалом и как их приготовить в домашних условиях.
Маска для лица с крахмалом
Врач-дерматокосметолог с международным опытом Дария Тищенко против любых домашних масок.
— Я против таких методов ухода за кожей. В своей практике я использую лишь профессиональную косметику, которой доверяю, — отмечает врач.
Дело тут не конкретно в масках с крахмалом, а в целом в домашних вариантах уход за кожей лица.
— Каждый врач имеет свои профессиональные средства, которые назначает пациенту, — добавляет Тищенко.
Несмотря на экспертные мнения косметологов и врачей, женщины часто делают домашние маски, которые приносят неплохой результат. По отзывам, маска с крахмалом способна визуально разгладить морщины и делает кожу более упругой.
Перед использованием домашних средств следует проконсультироваться с косметологом или дерматологом, а также проверить нет ли у вас аллергий на определенные ингредиенты.
Рецепт маски с крахмалом против морщин
Ингредиенты:
- крахмал — 1 ст. л;
- вода — 150 мл.
Приготовление:
- Смешайте крахмал со 100 мл холодной воды.
- Тщательно перемешивайте до образования однородной массы.
- Оставьте маску на 5-10 минут, чтобы крахмал загустел.
- В это время налейте в кастрюлю 50 мл воды и доведите до кипения.
- Тонкой струей вливайте крахмальную массу в горячую воду, при этом постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
- Мешайте до тех пор, пока маска не загустеет.
- Дайте массе постоять и остыть до комнатной температуры.
- Нанесите маску на все лицо.
- Держать ее стоит 15-25 мин.
По истечению времени смойте маску и насухо вытрите лицо. Применять домашний ботокс стоит один раз в неделю.
Рецепт маски с крахмалом и сметаной
Этот вариант подойдет тем, кто страдает от сухости и шелушения кожи. Для маски вам понадобится:
- крахмал — 2 ст. л;
- сметана — 1 ст. л.
Приготовление:
- В тарелке смешайте крахмал со сметаной и поставьте их на водяную баню.
- В течение 2-5 минут постоянно помешивайте маску.
- Когда масса загустеет, можно снимать с водяной бани.
- Маску комнатной температуры нанесите толстым слоем на лицо и оставьте на 30 мин.
Смывать крахмально-сметанковую маску стоит теплой водой, не используя дополнительных косметических средств.
Есть еще один способ приготовления маски со сметаной, которая поможет визуально омолодить кожу. Вам понадобится:
- крахмал — 1 ст. л;
- сметана — 1 ст. л;
- яичный белок — 1 шт.
Приготовление:
- Все компоненты тщательно перемешайте вилкой или венчиком до однородности.
- Оставьте массу при комнатной температуре на 60 мин.
- По истечению времени нанесите на лицо и подождите 20 мин.
- Смойте прохладной водой.
Такую маску можно использовать 1-2 раза в неделю.
Стоит отметить, что для таких масок стоит использовать сметану 15% жирности и выше.