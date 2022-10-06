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Красота

Разглаживает морщины и борется с сухостью кожи: рецепты масок с крахмалом

6 октября 2022, 12:54
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Разглаживает морщины и борется с сухостью кожи: рецепты масок с крахмалом
Источник: Depositphotos

Крахмал — полезный продукт не только на кухне. Его часто используют в косметических целях, а именно — для приготовления разнообразных масок.

Например, маски для волос с крахмалом делают пряди упругими, объемными и гладкими, а маска для лица с крахмалом разглаживает морщины.

Факты ICTV спросили у дерматолога о пользе и вреде масок для лица с крахмалом и как их приготовить в домашних условиях.

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Маска для лица с крахмалом

Врач-дерматокосметолог с международным опытом Дария Тищенко против любых домашних масок.

— Я против таких методов ухода за кожей. В своей практике я использую лишь профессиональную косметику, которой доверяю, — отмечает врач.

Дело тут не конкретно в масках с крахмалом, а в целом в домашних вариантах уход за кожей лица.

— Каждый врач имеет свои профессиональные средства, которые назначает пациенту, — добавляет Тищенко.

Несмотря на экспертные мнения косметологов и врачей, женщины часто делают домашние маски, которые приносят неплохой результат. По отзывам, маска с крахмалом способна визуально разгладить морщины и делает кожу более упругой.

Перед использованием домашних средств следует проконсультироваться с косметологом или дерматологом, а также проверить нет ли у вас аллергий на определенные ингредиенты.

Рецепт маски с крахмалом против морщин

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • крахмал — 1 ст. л;
  • вода — 150 мл.

Приготовление:

  1. Смешайте крахмал со 100 мл холодной воды.
  2. Тщательно перемешивайте до образования однородной массы.
  3. Оставьте маску на 5-10 минут, чтобы крахмал загустел.
  4. В это время налейте в кастрюлю 50 мл воды и доведите до кипения.
  5. Тонкой струей вливайте крахмальную массу в горячую воду, при этом постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
  6. Мешайте до тех пор, пока маска не загустеет.
  7. Дайте массе постоять и остыть до комнатной температуры.
  8. Нанесите маску на все лицо.
  9. Держать ее стоит 15-25 мин.

По истечению времени смойте маску и насухо вытрите лицо. Применять домашний ботокс стоит один раз в неделю.

Рецепт маски с крахмалом и сметаной

Этот вариант подойдет тем, кто страдает от сухости и шелушения кожи. Для маски вам понадобится:

  • крахмал — 2 ст. л;
  • сметана — 1 ст. л.

Фото: Depositphotos

Приготовление:

  1. В тарелке смешайте крахмал со сметаной и поставьте их на водяную баню.
  2. В течение 2-5 минут постоянно помешивайте маску.
  3. Когда масса загустеет, можно снимать с водяной бани.
  4. Маску комнатной температуры нанесите толстым слоем на лицо и оставьте на 30 мин. 

Смывать крахмально-сметанковую маску стоит теплой водой, не используя дополнительных косметических средств.

Есть еще один способ приготовления маски со сметаной, которая поможет визуально омолодить кожу. Вам понадобится:

  • крахмал — 1 ст. л;
  • сметана — 1 ст. л;
  • яичный белок — 1 шт.

Приготовление:

  1. Все компоненты тщательно перемешайте вилкой или венчиком до однородности.
  2. Оставьте массу при комнатной температуре на 60 мин.
  3. По истечению времени нанесите на лицо и подождите 20 мин.
  4. Смойте прохладной водой.

Такую маску можно использовать 1-2 раза в неделю.

Стоит отметить, что для таких масок стоит использовать сметану 15% жирности и выше.

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