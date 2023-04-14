У процесі випікання паски трапляються неприємні сюрпризи. Зокрема, може не піднятися тісто або ж не пропектись взагалі.

Що робити, якщо не виходить спекти паску, розповідають Факти ICTV.

Що робити, якщо не піднімається тісто на паску

Температура приміщення

Для того, щоб тісто піднялося, потрібно мати достатню температуру в приміщенні. В будинку з підвищеною сирістю дріжджове тісто може не піднятися.

В такому випадку:

Нагрійте мінімально духовку. Налийте окріп у посуд і покладіть на низ духовки. Посуд з тістом помістіть на середню полицю і залиште на одну годину.

Додайте дріжджів

Трапляються випадки, коли дріжджі неякісні або ж у них збіг термін придатності.

Візьміть новий пакетик сухих дріжджів і змішайте з теплою водою (1 ч.л. на 200 мл води). Залиште суміш на 10-15 хв, поки не підніметься піна. Після цього додайте суміш до тіста і ретельно перемішайте. Залиште тісто у теплому місці на годину.

Що робити, якщо паска не пропеклась всередині

Поширеною проблемою є пригорання верхівки паски, тоді як всередині вона ще сира. Перевірити це можна за допомогою соломинки, яку потрібно увіткнути в тісто. Якщо соломинка суха – паска готова.

Щоб уникнути цієї проблеми, варто:

Розігріти духовку до 170 градусів перед випіканням.

Слідкуйте за часом випікання: маленькі паски зазвичай забирають 30-35 хв, тоді як великі від 45 хв до години.

Якщо ви помітили, що ваша паска пригорає зверху:

Зменшіть температуру випікання на 10-20 градусів. Змастіть фольгу або пергамент вершковим маслом і прикрийте верхівку паски.

Таким чином, верхівка паски буде захищена, а середина не залишиться сирою.

Що робити, якщо паску важко дістати з форми

Перед випіканням обкладіть форму для випічки пергаментом і змастіть вершковим маслом.

Витягайте паску з форми лише після того, як вона охолоне.