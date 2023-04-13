Під час випікання паски можна зіткнутися з різними проблемами. Поширеною прикрістю є тріщини тіста під час випікання.

Чому тріскається паска у процесі випікання, розповідають Факти ICTV.

Чому тріскається паска за випікання: помилки приготування

Під час випікання паски, ваше тісто може потріскатися. Причини бувають різні, зокрема:

Неякісне борошно – вибираючи його, звертайте увагу на сорт і помел. Краще брати пшеничне борошно першого сорту, адже в ньому більше клейковини і крохмалю. Тісто з такого борошна вийде еластичним і після випікання не втратить своєї форми.

Забагато борошна – готуйте паску виключно за пропорціями, які вказані в рецептах. Щоб перевірити, чи достатньо борошна, розріжте тісто ножем. Якщо воно не прилипає до леза – можете випікати паску.

Висока температура – якщо паска випікається за 180 градусів або вище, знизьте температуру на 10-15 градусів.

Що робити, якщо тріснула паска при випіканні

Якщо тісто паски тріснуло, наприкінці випікання змастіть пошкодження збитим яйцем. Так ви зможете замаскувати тріщини.

Поради для випікання паски