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Чому тріскається паска під час випікання: поширені помилки у приготуванні

13 Квітня 2023, 13:43
Асоян Каріна редакторка стрічки
чому тріскається паска при випіканні
Джерело: Unsplash

Під час випікання паски можна зіткнутися з різними проблемами. Поширеною прикрістю є тріщини тіста під час випікання.

Чому тріскається паска у процесі випікання, розповідають Факти ICTV.

Чому тріскається паска за випікання: помилки приготування

Під час випікання паски, ваше тісто може потріскатися. Причини бувають різні, зокрема:

  • Неякісне борошно – вибираючи його, звертайте увагу на сорт і помел. Краще брати пшеничне борошно першого сорту, адже в ньому більше клейковини і крохмалю. Тісто з такого борошна вийде еластичним і після випікання не втратить своєї форми.
  • Забагато борошна – готуйте паску виключно за пропорціями, які вказані в рецептах. Щоб перевірити, чи достатньо борошна, розріжте тісто ножем. Якщо воно не прилипає до леза – можете випікати паску.
  • Висока температура – якщо паска випікається за 180 градусів або вище, знизьте температуру на 10-15 градусів.

Що робити, якщо тріснула паска при випіканні

Якщо тісто паски тріснуло, наприкінці випікання змастіть пошкодження збитим яйцем. Так ви зможете замаскувати тріщини.

Поради для випікання паски

  1. Не ставте тісто поруч із відчиненими вікнами. Воно не любить протягів, тому подбайте про те, щоб у приміщенні було тепло.
  2. Використовуйте продукти для приготування пасок лише кімнатної температури.
  3. Обов’язково просійте борошно. Так тісто вийде легким.
  4. Вимішуйте тісто руками.
  5. Якщо паска підгорає згори, відріжте шматок фольги, змастіть вершковим маслом і накрийте формочки з тістом.
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