Мікрохвильова піч частково може замінити духовку. У ній можна приготувати навіть паску. Як приготувати паску за 15 хвилин в мікрохвильовій печі – читайте в матеріалі Фактів.
Інгредієнти:
- борошно – 1,5 скл. (200 мл);
- яйце – 2 шт;
- цукор – 1 скл;
- вершкове масло – 75 г;
- олія – 35 мл;
- молоко – 150 мл;
- сіль – 1 щіпка;
- ванілін – 1 г;
- розпушувач тіста – 1,5 ч. л;
- цукати – за смаком.
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з цукром, додайте до них ванілін і сіль. Потім додайте молоко, олію і вершкове масло, яке потрібно попередньо розтопити. Добре перемішайте суміш, додайте в неї борошно та розпушувач.
- Потім всипте цукати, ще раз добре перемішайте тісто та розлийте у форми (можна використовувати чашки), змащені олією. Тісто має заповнити форму наполовину (воно підніматиметься під час приготування).
- Випікати в мікрохвильовій печі можна по одній пасці, поставивши на 4 хвилини на повну потужність. Після цього треба ще хвилину почекати, тільки потім можна відкрити дверцята і діставати паску.
- Якщо ви хочете спекти одну велику паску, тоді ставте її в мікрохвильову піч на 10-12 хвилин на потужність 700 Вт. Дайте їй постояти 2-3 хвилини й тільки тоді діставайте.
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