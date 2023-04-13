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Паска за 15 хвилин у мікрохвильовій печі: покроковий рецепт

13 Квітня 2023, 09:39
Анна Голішевська редакторка стрічки
Паска 2023
Джерело: Unsplash

Мікрохвильова піч частково може замінити духовку. У ній можна приготувати навіть паску. Як приготувати паску за 15 хвилин в мікрохвильовій печі – читайте в матеріалі Фактів.

Інгредієнти:

  • борошно – 1,5 скл. (200 мл);
  • яйце – 2 шт;
  • цукор – 1 скл;
  • вершкове масло – 75 г;
  • олія – 35 мл;
  • молоко – 150 мл;
  • сіль – 1 щіпка;
  • ванілін – 1 г;
  • розпушувач тіста – 1,5 ч. л;
  • цукати – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйця з цукром, додайте до них ванілін і сіль. Потім додайте молоко, олію і вершкове масло, яке потрібно попередньо розтопити. Добре перемішайте суміш, додайте в неї борошно та розпушувач.
  2. Потім всипте цукати, ще раз добре перемішайте тісто та розлийте у форми (можна використовувати чашки), змащені олією. Тісто має заповнити форму наполовину (воно підніматиметься під час приготування).
  3. Випікати в мікрохвильовій печі можна по одній пасці, поставивши на 4 хвилини на повну потужність. Після цього треба ще хвилину почекати, тільки потім можна відкрити дверцята і діставати паску.
  4. Якщо ви хочете спекти одну велику паску, тоді ставте її в мікрохвильову піч на 10-12 хвилин на потужність 700 Вт. Дайте їй постояти 2-3 хвилини й тільки тоді діставайте.
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